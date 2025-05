Eine Meisterschaft über die Ziellinie zu bringen, ist keine leichte Sache. Das spürt gerade auch die SG Rhaunen/Bundenbach in der B-Klasse Birkenfeld 1. Gegen die Spvgg Hochwald reichte es für den Spitzenreiter nur zum 2:2.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 könnte das Titelrennen noch einmal etwas spannender werden. Tabellenführer SG Rhaunen/Bundenbach ist gegen die Spvgg Hochwald nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen und hat jetzt „nur“ noch sechs Punkte Vorsprung auf die diesmal spielfreie SG Perlbachtal, die noch eine Partie mehr zu absolvieren hat.

Im Keller ist der TuS Tiefenstein der große Verlierer. Der TuS unterlag, und die Konkurrenten SV Göttschied und SV Oberhausen fuhren Siege ein und setzten sich ab.

SV Oberhausen II – SG Kirn/SC Kirn-Sulzbach II 8:0 (4:0). „Es war ein durch und durch gelungenes Heimspiel gegen unseren direkten Tabellennachbarn”, freute sich Marco Reichard, Berichterstatter des SVO über den Kantersieg. „Auch die Höhe geht in Ordnung”, ergänzte er. Tore: 1:0 Bastian Uebel (3.) 2:0 Maximilian Heck (15.), 3:0 Fabian Schwarz (19.), 4:0 Nakha Schmeier (30.), 5:0 Luca Schallmo (62.), 6:0 Fabian Schwarz (83.), 7:0 Fabian Schwarz (85.), 8:0 Adrian Stein (89.).

SG Rhaunen/Bundebach – SpVgg Hochwald 2:2 (1:1). „Eine schwache Leistung von uns”, ärgerte sich Mario Dönig, Berichterstatter der SG. Die Gäste gingen durch Mathias Währisch in Führung (23.). Nur zwei Minuten später glich Vitali Schadt aus (25.). Nach der Pause traf Maximilian Kuhn zum 1:2 (50.), doch wieder gelang Schadt der Ausgleich (77.). Maximilian Kuhn und Matthias Drosse (SG) kassierten noch eine Zeitstrafe (90.+4).

SG Bergen/Berschweiler – TuS Tiefenstein 8:3 (1:2). Der TuS kämpfte und lag zur Pause vorne. „Bergen war von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft”, sagte Sven Flohr, Vorsitzender der SG, dennoch. Die SG nutzte zunächst ihre Chancen nicht effektiv genug. Zudem kassierte SG-Akteur Pascal Collet früh Rot (28.). Collet war mit einer Zeitstrafe belegt worden und winkte dann noch ab. „Trotzdem waren wir auch in Unterzahl immer noch die deutlich bessere Mannschaft und konnten die Chancen dann in der zweiten Hälfte auch zum verdienten Sieg nutzen”, freute sich Flohr. Tore: 0:1 Marvin Ingebrand (12.), 1:1 Paul Arend (19.), 1:2 Sven Metzger (30.), 2:2 Tom Dautermann (49.), 3:2 Tom Dautermann (51.), 4:2 Paul Arend (61.), 5:2 Tom Dautermann (67.), 6:2 Tom Dautermann (69.), 6:3 Thomas Wiedemann (71.), 7:3 Domenik Glessner (73.), 8:3 Paul Arend (79.).

FC Hennweiler – TV Grumbach 7:2 (2:1). „Ein verdienter Sieg von uns, wenngleich wir uns über 90 Minuten das Leben unnötig schwer gemacht und dem Gegner zu viele Räume gegeben haben” berichtete Hendrik Leyser, Trainer des FC. Tore: 0:1 Andreas Gottschalk (28.), 1:1 Arne Göretz (37.), 2:1 Moritz Maaß (39.), 3:1 Ashot Nersesian (48.), 3:2 Benjamin Bohlander (50.), 4:2 Arne Göretz (59.), 5:2 Abdalla Adan (67.), 6:2 Matthias Klee (78.), 7:2 Moritz Maaß (90.)

TuS Breitenthal/Oberhosenbach – SV Göttschied 1:3 (0:1). Der SVG war stärker und siegte verdient. Tore: 0:1 Linus Stepan (30.), 0:2 Niklas Jahke (53.), 1:2 Patrick Bärtges (72.), 1:3 Nicolas Mohr (90.+1).