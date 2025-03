Druck auf die SG Perlbachtal ausüben möchte die SG Bergen/Berschweiler im Kampf um die Aufstiegsspiele. Am Sonntag müssen beide Mannschaften unterschiedlich schwierige Aufgaben in der B-Klasse Birkenfeld 2 lösen.

Seit dem vergangenen Wochenende ist die SG Bergen/Berschweiler zurück im Rennen um den Aufstieg. Bei vier Punkten Rückstand auf die SG Perlbachtal geht es für die Bergener um Platz zwei der B-Klasse Birkenfeld 1 und damit um die Teilnahme an Aufstiegsspielen. Am Sonntag (15 Uhr) müssen sich die Bergener aber in einem recht brisanten Duell beim TuS Breitenthal beweisen.

Tom Dautermann, der die Bergener gemeinsam mit Paul Arend und Jan Weber coacht, ist auch der Ansicht, dass seine Mannschaft zurück im Aufstiegsgeschäft ist, stellt aber klar: „Wir haben es bei vier Punkten Rückstand nach wie vor nicht in der eigenen Hand, weil wir schon zweimal gegen Perlbachtal gespielt haben. Wir müssen also auf einen weiteren Ausrutscher der Perlbachtaler hoffen und dürfen uns selbst keine Blöße geben.“

Dautermann zollt dem TuS Breitenthal Respekt

Am Sonntag dürfte die SG Bergen die klar schwierigere Aufgabe im Vergleich mit der SG Perlbachtal zu bewältigen haben. Während der Tabellenzweite in Hoppstädten in der VG Lauterecken Abstiegskandidat TuS Tiefenstein empfängt, müssen die Bergener beim TuS Breitenthal ran. Eine knifflige Angelegenheit aus mehreren Gründen.

Vor allem ist der TuS Breitenthal sportlich in dieser Saison erstaunlich gut unterwegs. Die Mannschaft von Eduard Meisner hat sich gefunden, präsentiert sich als Einheit und hat auf diese Weise schon 20 Zähler gesammelt und Platz sieben erobert. Vor dieser Leistung hat auch Dautermann Respekt: „Ein bisschen überrascht es mich, wie gut sie unterwegs sind“, sagt der Bergener Coach.

Bergens Coach erwartet ein hitziges, kampfbetontes Duell

Eine gewisse Brisanz sieht Dautermann auch in dem Umstand, dass beide Vereine im vergangenen Jahr eine gemeinsame zweite Mannschaft an den Start gebracht hatten. „Das lief zwar gut, aber so ein bisschen was bleibt immer hängen“, meint er und spielt darauf an, dass seine Bergener in dieser Runde wieder eine eigenständige „Zweite“ auf den Weg gebracht haben. Erst in der Winterpause haben die Breitenthaler nachgezogen, gehen mit ihrer Zweiten nun außer Konkurrenz an den Start und bestreiten in der C-Klasse 1 am Sonntag (13 Uhr) ausgerechnet gegen Bergens Zweite ihr erstes Spiel. Und dann wäre da noch die Personalie Jan Weber, der lange in Breitenthal kickte und auch Trainer des TuS war. „Das könnte die Situation auch ein bisschen anheizen“, bestätigt Dautermann.

Der Coach erklärt, wie er sich vorstellt, in Breitenthal gewinnen zu können. „Wir müssen kämpferisch und läuferisch sehr präsent sein.“ Dautermann erwartet ein hitziges, kampfbetontes Spiel, in dem seine Mannschaft mehr in Ballbesitz sein wird. Mut macht ihm, dass sein Team am vergangenen Sonntag endlich auch einmal in einem Top-Spiel das bessere Ende hatte. Gegen Hennweiler schafften die Bergener in Unterzahl den Treffer zum 2:1-Sieg. „Darauf bin ich stolz“, sagt Dautermann und geht davon aus, dass seine Spieler dadurch an Selbstvertrauen gewonnen haben.“

Außerdem spielen am Sonntag: SV Oberhausen II – Spvgg Hochwald (13 Uhr), FC Hennweiler – SG Rhaunen/Bundenbach, TV Grumbach – SG Kirn II (beide 15 Uhr).