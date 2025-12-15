Weber geht, Arend bleibt SG Bergen froh über Lang-Lajendäckers Verpflichtung Sascha Nicolay 15.12.2025, 13:23 Uhr

i Der künftige Spielertrainer der SG Bergen, Keven Lang-Lajendäcker, wird von Vorstand Sven Flohr (links) und Abteilungsleiter Marcel Schätzel eingerahmt. Schätzel

Das aktuelle Trainertrio der SG Bergen/Berschweiler hört am Ende der Saison komplett auf. Allerdings bleibt Paul Arend als Spieler.

Seit einigen Tagen steht bekanntlich fest, dass Fußball-B-Klässler einen Nachfolger für seinen Trainer Tom Dautermann, der zum TuS Mörschied wechselt, gefunden hat. Keven Lang-Lajendäcker übernimmt die Bergener als Spielertrainer.„Wir sind sehr glücklich, dass wir einen adäquate Nachfolger für Tom Dauterman gefunden haben“, erklärt Marcel Schätzel, Abteilungsleiter der Bergener.







