SG Bergen froh über Lang-Lajendäckers Verpflichtung

Das aktuelle Trainertrio der SG Bergen/Berschweiler hört am Ende der Saison komplett auf. Allerdings bleibt Paul Arend als Spieler.
Seit einigen Tagen steht bekanntlich fest, dass Fußball-B-Klässler einen Nachfolger für seinen Trainer Tom Dautermann, der zum TuS Mörschied wechselt, gefunden hat. Keven Lang-Lajendäcker übernimmt die Bergener als Spielertrainer.„Wir sind sehr glücklich, dass wir einen adäquate Nachfolger für Tom Dauterman gefunden haben“, erklärt Marcel Schätzel, Abteilungsleiter der Bergener.