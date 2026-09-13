Später Sieg in Planig Schmittweilerer Zweite stürmt an Position eins Florian Tuschner 13.09.2026, 21:28 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Die Top-Teams aus Rehborn und Roxheim pausierten, da spielte sich der FC Schmittweiler in den Mittelpunkt. Gar nicht gespielt wurde in Merxheim, der Kontrahent sagte ab.

Die Tabelle der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ist extrem schief, da immer wieder Mannschaften spielfrei sind. Das sollte aber den überraschenden Sprung des FC Schmittweiler-Callbach II auf die erste Position nicht schmälern. Im Gegenteil: Die Schützlinge von Torben Kemmries haben nicht nur fünf ihrer sechs Spiele gewonnen, sie bezwangen in der TSG Planig erneut einen Aufstiegsmitkonkurrenten.







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