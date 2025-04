Es kommt selten vor, dass das Duell zweier zweiter Mannschaften das spannendste eines Spieltags ist. In der B-Klasse tritt dieser Fall aber am Sonntag am Umweltcampus ein. Dort ist Abstiegskampf pur angesagt.

In den beiden B-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld ist vor allem der Abstiegskampf noch höchst spannend. In Staffel 2 kämpfen drei zweite Mannschaften dagegen an, einen der letzten beiden Plätze zu belegen. Zwei von ihnen, der SC Birkenfeld II und der FC Brücken II, treffen am Sonntag (12.30 Uhr) aufeinander. Die dritte, der Bollenbacher SV II, schaut zu.

In Staffel 1 ist der letzte Platz vergeben. Der TV Grumbach wird ihn nicht mehr verlassen können. Doch um die Vermeidung des vorletzten Platzes kämpfen noch immer fünf Mannschaften.

Staffel 1: SG Kirn/Kirn-Sulzbach II kann den Abstiegssumpf endgültig verlassen

Eine Partie ist im Abstiegskampf von großer Bedeutung. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II empfängt in Kirn-Sulzbach den SV Stipshausen. Für die Kirner ist das die Chance, sich endgültig aus dem Abstiegssumpf zu entfernen - umso mehr, weil ihre erste Mannschaft bereits am Donnerstag (2:5 in Zweibrücken) im Einsatz war und deshalb bis zu drei Spieler des Landesliga-Kaders mitwirken dürfen. Das könnte schwierig werden für die Männer aus Stipshausen.

Nach seinem überlebenswichtigen Heimdreier gegen den TuS Tiefenstein möchte der SV Göttschied in einem weiteren Heimspiel gegen den FC Hennweiler nachlegen. Noch ein Sieg würde das Marco-Barletta-Team sicher etwas ruhiger schlafen lassen. Der TuS Tiefenstein wird es dagegen schwer haben zu punkten. Die Stadener gastieren am heutigen Freitag (19 Uhr) in Hoppstädten bei Aufstiegsanwärter SG Perlbachtal, der übrigens am Sonntag ein weiteres Mal gefordert ist. Dann im Derby bei Schlusslicht TV Grumbach.

Perlbachtal kann also weiter Druck auf Spitzenreiter SG Rhaunen/Bundenbach ausüben, der im Derby in Rhaunen am Sonntag (15 Uhr) die SG Bergen/Berschweiler empfängt. Da muss sich zeigen, ob der Tabellenführer den Halbfinal-Pokal-K.o. gegen Mittelreidenbach verkraftet hat.

Staffel 2: Kellerduell und Derby beim Spitzenreiter

Das heißeste Spiel werden sich zwei zweite Mannschaften liefern. Um 12.30 Uhr treffen der SC Birkenfeld II und der FC Brücken II im Kellerderby am Umweltcampus auf Kunstrasen aufeinander. Mit Schmerzen wird man beim Bollenbacher SV II auf diese Partie schauen. Die „Daaler“ sind spielfrei, werden mit ihren acht Punkten also Letzter bleiben. Für den einen Zähler besseren SCB II und den zwei Punkte stärkeren FC Brücken II geht es in ihrem Duell also nicht nur um den drittletzten Platz, der am Saisonende die Rettung bedeutet, sondern auch darum, sich vom BSV II abzusetzen. Das Hinspiel gewannen übrigens die Birkenfelder 2:1.

Nicht ganz leicht sind die Aufgaben des Spitzenduos. Tabellenführer SG Unnertal empfängt die SG Berglangenbach/Ruschberg zum Derby, während der sechs Punkte dahinter rangierende SV Weiersbach den VfL Weierbach zu Gast hat. In den Hinspielen setzte sich das Führungsduo übrigens durch. Unnertal locker und leicht 7:1, während Weiersbach drauf und dran war, eine 4:0-Führung zu vergeigen und am Ende froh war, 5:3 zu gewinnen.

Außerdem spielen: SG Niederhambach/Schwollen - SGH Rinzenberg (in Niederhambach) und SV Nohen - TuS Leisel (beide Sonntag, 15 Uhr).