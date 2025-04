Die zweite Mannschaft des SC Birkenfeld ist der Gewinner des Spieltags in der B-Klasse Birkenfeld 2. Die Kreisstädter gewannen das Kellerduell gegen den FC Brücken II 6:2 und schossen sich so wieder auf den drittletzten Platz und damit ans retende Ufer. Brücken II muss als Vorletzter nun wieder mächtig zittern.

An der Tabellenspitze hat sich das Führungsduo keine Blöße gegeben. Sowohl die SG Unnertal als auch der SV Weiersbach gewannen vor heimischem Publikum souverän. Die Unnertaler setzten sich im Derby gegen die SG Berglangenbach/Ruschberg durch, die Weiersbacher nahmen den VfL Weierbach auseinander

SC Birkenfeld II – FC Brücken II 6:2 (4:0). Tiefstehende Gäste aus Brücken versuchten, mit langen Kontern auch nach vorne Gefahr auszuüben. „Wir waren aber spielerisch ganz gut und feldüberlegen, jedoch bis zum 1:0 zu unsauber“, sagte Birkenfelds Trainer Matthias Wiesen. Besagten Führungstreffer schoss Matti Hobitz in der 25. Minute. Danach war die Partie einseitig. Durch Tore von Christian Frense (28.), Hobitz (34.) und Marlon Brunk (37.) führten die Gastgeber schon zur Halbzeit mit 4:0. Im zweiten Durchgang wechselten beide Teams viel und der Spielfluss litt stark darunter. Brücken kam besser ins Spiel und nutzte zum Ende der Partie die erspielten Chancen: Nathan Smock (65.) und Bereti Alpha (83.) trafen. Am Gastgeber-Sieg änderte das freilich nichts. Die weiteren Birkenfelder Tore schossen Hobitz (60.) und Sergei Hergert (80.).

SG Unnertal – SG Berglangenbach/Ruschberg 4:1 (3:0). „Trotz einiger offener Phasen war der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet“, sagte Unnertals Abteilungsleiter Luca Schäfer. Durch Tore von Princewill Amaechi (12.), Marcel Becker (15.) und Christopher Clever (39.) führte sein Team bereits zur Halbzeit komfortabel mit 3:0. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer der Gäste durch Oliver Kunz (68.) stellte Unnertals Nils Brunk den alten Vorsprung wenig später wieder her (77.).

SV Weiersbach –VfL Weierbach 6:3 (3:0). Der SV Weiersbach setzte sich klar gegen die Gäste aus Weierbach durch. „Der VfL hatte wenig entgegenzusetzen und war nur bei Standardsituationen gefährlich. Wir haben verdient gewonnen“ sagte SVW-Schriftführerin Steffi Schmidt. In der ersten Hälfte trafen für den Gastgeber Max Merker (6.) und Alex Welsch (19, 21.). Nach dem Anschlusstreffer von Weierbachs Stefan Schlosser (55.), bauten Nico Ackermann (57.) und Oliver Chomiak (75.) den Vorsprung wieder auf 5:1 aus. VfL-Akteur Tim Pfuhl traf sehenswert per direktem Freistoß (77.) und wenig später Weiersbachs Nico Ackermann per Foulelfmeter (81.). Einen Handelfmeter der Gäste hielt Weiersbachs Torwart Elias Hornberger. Kurz vor Schluss trug sich noch Fabrizio Bosco Alcamo für die Gäste in die Torschützenliste ein (90.).

SG Niederhambach/Schwollen – SGH Rinzenberg 1:1 (1:1). Jörg Jäckel, der Abteilungsleiter des SV Niederhambach, sprach von einem „gerechten 1:1“. Die Gastgeber begannen jedoch stark, und so gelang durch Julius Hegewald der frühe Führungstreffer (10.). Nach einer halben Stunde glich Evan Bander per Foulelfmeter aus. Auch in Halbzeit zwei war das Spiel ausgeglichen, sodass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

SV Nohen – TuS Leisel 2:3 (1:3). Dominante Gäste aus Leisel führten durch Tore von Fineas Allnoch (19., 27.) und Luca Scharold (35.) früh deutlich. Den Anschlusstreffer für den SV schoss Alex Knaub (43.). „Leider ist es uns nicht gelungen, das vierte Tor zu machen, und so haben wir uns das Leben in der Schlussphase selbst schwer gemacht“, sagte Daniel Brenner, Leisels Abteilungsleiter. Nach dem 2:3 durch Arbnor Hajraj (74.) wurde es noch einmal spannend, aber Nohen glückte der Ausgleich nicht mehr.