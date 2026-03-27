SGIO empfängt TV Hettenrodt
Rüdiger Heckmann nimmt den Druck von seiner Mannschaft
Rüdiger Heckmaann ist mit seiner SG Idar-Oberstein weiter im Rennen um Rang zwei. Am Sonntag gastiert der TV Hettenrodt im Spitz
Rüdiger Heckmaann ist mit seiner SG Idar-Oberstein weiter im Rennen um Rang zwei. Am Sonntag gastiert der TV Hettenrodt im Spitzenspiel.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Weil seine SG Idar-Oberstein eine gute Wintervorbereitung hatte, war Trainer Rüdiger Heckmann schon ziemlich überrascht vom Rückschlag in Rinzenberg. Jetzt kommt der TV Hettenrodt zum Duell um Platz zwei.

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Diesmal steigt das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 im Meerhafen. Auf dem Hammersteiner Sportgelände empfängt die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt am Sonntag (15 Uhr) den TV Hettenrodt.Dass der Aufsteiger aus dem Hexenrock-Dorf als Zweiter gerade zwei Punkte mehr auf dem Konto als seine Mannschaft, wundert SGIO-Trainer Rüdiger Heckmann nicht allzu sehr: „Für mich haben die Hettenrodter mit der SG Niederhambach die spielstärkste ...

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B-Klasse (Birkenfeld)Sport

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