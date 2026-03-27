SGIO empfängt TV Hettenrodt Rüdiger Heckmann nimmt den Druck von seiner Mannschaft Sascha Nicolay 27.03.2026, 15:12 Uhr

i Rüdiger Heckmaann ist mit seiner SG Idar-Oberstein weiter im Rennen um Rang zwei. Am Sonntag gastiert der TV Hettenrodt im Spitzenspiel. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Weil seine SG Idar-Oberstein eine gute Wintervorbereitung hatte, war Trainer Rüdiger Heckmann schon ziemlich überrascht vom Rückschlag in Rinzenberg. Jetzt kommt der TV Hettenrodt zum Duell um Platz zwei.

Diesmal steigt das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 im Meerhafen. Auf dem Hammersteiner Sportgelände empfängt die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt am Sonntag (15 Uhr) den TV Hettenrodt.Dass der Aufsteiger aus dem Hexenrock-Dorf als Zweiter gerade zwei Punkte mehr auf dem Konto als seine Mannschaft, wundert SGIO-Trainer Rüdiger Heckmann nicht allzu sehr: „Für mich haben die Hettenrodter mit der SG Niederhambach die spielstärkste ...







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