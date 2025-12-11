Große Wertschätzung Rüdiger Heckmann bleibt Trainer der SG Idar-Oberstein Sascha Nicolay 11.12.2025, 13:36 Uhr

i Rüdiger Heckmann geht in seine dritte Spielzet als Coach der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt Stefan Ding

Große Wertschätzung bringt die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt ihrem Trainer entgegen, und so sind alle froh und zufrieden, dass Rüdiger Heckmann die Spielgemeinschaft auch in der kommenden Runde coachen wird.

Kontinuität auf der Trainerposition herrscht bei Fußball-B-Klässler SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt. Die Spielgemeinschaft arbeitet mit ihrem Coach Rüdiger Heckmann auch in der kommenden Spielzeit zusammen. „Er hat direkt zugesagt, als wir ihm mitgeteilt haben, dass wir gerne mit ihm weitermachen würden“, sagt Markus Kunz, die Fußball-Abteilungsleiter der TSG Idar-Oberstein, die zusammen mit dem VfL Algenrodt die SGIO bildet.







