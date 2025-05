Das könnte der Sonntag der Entscheidungen in den B-Klassen werden. Bavaria Ebernburg könnte sich unaufhaltsam der Meisterschaft in Staffel 1 nähern, und in Staffel 2 könnte der SV Winterbach II ohne eigenes Spiel die Aufstiegsrunde erreichen.

Der Titelkampf in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 spitzt sich immer weiter zu. Zwei Spieltage vor Ladenschluss liegt die SG Nordpfalz drei Punkte hinter dem Tabellenführer FC Bavaria Ebernburg und muss auf einen Patzer der Bavaren hoffen, um noch ein Mal die Chance auf den Meistertitel zu bekommen.

Zeitgleich muss die Mannschaft von SGN-Trainer Mario Jost liefern und ihre eigenen Hausaufgaben erledigen. Die haben es mit dem Heimspiel in Feilbingert gegen den FSV Rehborn in sich. Für den Meisteranwärter aus Ebernburg geht die Reise dagegen zum VfL Simmertal II. Der TuS Waldböckelheim II holte in den vergangenen zwei Partien mehr Punkte als im gesamten Saisonverlauf. Dadurch gab die zweite Garde des TuS nicht die rote Laterne ab und kletterte über den Strich. Den dritten Sieg in Folge würde das Bezirksligareserveteam gerne beim FC Schmittweiler-Callbach II einfahren. FCS-Trainer Torben Kemmries sprach allerdings als Ziel für die restlichen Partien Platz vier aus, deshalb darf der Sechste kein Spiel mehr verlieren.

„Die SG Nordpfalz war uns um Klassen überlegen. Am Ende waren wir mit sieben Gegentoren noch gut bedient.“

Cenk Ceylan

Die SG Hochstetten/Nußbaum musste zuletzt mit dem 0:7 gegen die SG Nordpfalz ihre höchste Saisonniederlage verdauen. „Ich habe selten so ein einseitiges Spiel gesehen“, sagte SGH-Spielertrainer Cenk Ceylan, dessen Team gegen den Tabellenzweiten maßlos überfordert war. Er ergänzt: „Die SG Nordpfalz war uns um Klassen überlegen. Am Ende waren wir mit sieben Gegentoren noch gut bedient.“ Eine entsprechende Reaktion zeigte die Mannschaft in der Trainingswoche. „Das hatte ich mir erhofft. An solchen Rückschlägen können wir nur als Gemeinschaft wachsen“, zieht Ceylan das Positive aus der herben Niederlage. Schon am Sonntag kann seine SG ihren Fauxpas korrigieren. Der Fünfte reist zum TuS Gangloff. „Aufgrund des Hartplatzes glaube ich nicht, dass es ein schönes Fußballspiel wird“, geht der Hochstettener Spielertrainer von einem Kampfspiel aus und sagt abschließend: „Schon das Hinspiel war eine enge Kiste. Das Gleiche erwarte ich auch im Rückspiel.“

Bereits am Samstag duellieren sich die SG Disibodenberg und die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein Il in Odernheim sowie der FSV Reiffelbach und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III in einem Derby.

In drei Spielen mehr Tore geschossen als der Gegner in der gesamten Saison

Die B-Klasse Bad Kreuznach 2 startet ebenfalls mit einem Samstagspiel. Für die SG Guldenbachtal II steht ein Auswärtsspiel bei der SG Rheinhessen in Badenheim bevor. Mit drei Punkten Rückstand auf den VfL Sponheim ist das für die SG Guldenbachtal II die letzte Chance noch an den Sponheimern vorbeiziehen. Nicht mehr vorbeiziehen, weder an den Sponheimern noch an der SG Guldenbachtal, kann die SG Soonwald II. Der Absteiger gastiert bei der formstarken SG Weinsheim II, die in den vergangenen drei Spielen mehr Tore geschossen hat, als das Schlusslicht im gesamten Saisonverlauf. Vier Niederlagen in Folge – darunter zweimal am Stück zweistellig. Diesen Abwärtstrend will die TSG Planig II unbedingt stoppen. Um die Trendwende einzuleiten, muss die zweite Garde der TSG bei der SG Waldlaubersheim/Gutenberg bestehen. Der VfL Sponheim gibt seine Visitenkarte beim FSV Bretzenheim ab. Ob die Sponheimer Standardstärke am Ende gegen müde wirkende Bretzenheimer ausreicht, gilt es abzuwarten.

Mit Spannung dürfte der SV Winterbach II das Ergebnis zwischen dem TSV Hargesheim II und der SG Hüffelsheim II erwarten. Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz ist der TSV Hargesheim II unter Zugzwang. Aufgrund des spielfreien Wochenendes des SV Winterbach II zieht der TSV in der Anzahl an Spielen mit dem Tabellenzweiten gleich. Im Falle eines Punktverlustes der Hargesheimer gegen den ungeschlagenen Meister würde sich die Zweitverwertung des SV Winterbach von der Couch aus für die Aufsteigsspiele, voraussichtlich gegen die SG Nordpfalz, qualifizieren. Andernfalls würde die finale Entscheidung am letzten Spieltag fallen.

SG Perlbachtal testet für die Aufstiegsrunde

In der B-Klasse Birkenfeld 1 trifft die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II auf Meistern SG Rhaunen/Bundenbach. Da dürfte für die Kirner Zweitvertretung wenig zu holen sein. Der FC Hennweiler zeigte ein mal mehr, dass er zu den Spitzenmannschaften der Liga gehört. Der Tabellendritte brachte den Zweite, die SG Perlbachtal, ins Stolpern und ließ damit die letzten Meisterträume der Perlbachtaler platzen. Mit der Spvgg Hochwald hat der FC Hennweiler nun die nächste Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte vor der Brust und kann mein einen weiteren Sieg den dritten Platz festigen. Die Spvgg Teufelsfels kann ich der Tabelle an der SG Bergen/Berschweiler vorbeiziehen, benötigt dafür aber einen Sieg gegen den TuS Tiefenstein. Während die SG Perlbachtal sich beim TuS Breitenthal auf die Aufstiegsspiele vorbereiten kann, absolvieren der TV Grumbach und der SV Oberhausen II im direkten Duell bereits ihr letztes Saisonspiel.