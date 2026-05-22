Motivierte SG Spabrücken kommt Roxheimer müssen ihre Enttäuschung abschütteln Florian Unckrich 22.05.2026, 14:46 Uhr

i Da ist der Pott: Die SG Disibodenberg bejubelt die Meisterschaft in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 und fährt zum Schaulaufen ins Bad Keuznacher Salinent Klaus Castor

Der 30. und letzte Spieltag hat es in den B-Klassen noch einmal in sich. Es geht um die Meisterschaft und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Zudem steht ein Topspiel ohne Tabellenrelevanz an.

Kreis Bad Kreuznach. Die SG Perlbachtal und die SG Disibodenberg sind schon durch. Nun hat die SG Weinsheim II am letzten Spieltag der Fußball-B-Klassen es selbst in der Hand, die Meisterschaft einzufahren. Nach dem Sieg im direkten Duell gegen den TuS Roxheim reicht der Mannschaft von Spielertrainer Oliver Kurz beim punktlosen Schlusslicht TSV Bockenau II bereits ein Punkt, um sich den Titel in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 zu ...







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