Traditionell zum Jahrmarkt finden einige Fußballspiele schon vor dem Wochenende statt. So auch in der B-Klasse Bad Kreuznach 1, die mit drei Begegnungen am Donnerstag den dritten Spieltag eröffnet. Mit dabei ist der TuS Roxheim. Fast alle Kontrahenten trauen dem TuS nach dem unglücklichen Abstieg aus der A-Klasse den direkten Wiederaufstieg zu. Den Grundstein legten die Roxheimer mit einem 3:0-Auftaktsieg gegen den Aufsteiger, den TSV Bockenau II. Im ersten Auswärtsspiel geht es für die Mannschaft des Trainergespanns Julian Reimann/Nico Richter nun zur SG Guldenbachtal II.

„Wir arbeiten jedes Training daran, Abläufe zu optimieren und mit möglichst vielen Abschlusssituationen ein gewisses Selbstverständnis vor dem Tor aufzubauen.“

Julian Reimann

„Ich kann noch nicht einschätzen, wo wir stehen“, sagt TuS-Spielertrainer Julian Reimann und hofft, den ersten Dreier bestätigen zu können. „Gerade in einer Liga mit vielen Reserveteams ist es schwer, die Konkurrenz einzuschätzen. Natürlich wollen wir gerne oben mitspielen, jedoch machen wir da keinen Druck“, erklärt Reimann. Er fügt hinzu: „Wirft man einen Blick auf die vergangene Saison, hat die SG Nordpfalz nur gegen den FC Bavaria Ebernburg Punkte gelassen und musste am Ende in die Aufstiegsspiele. Daran sieht man, dass man alle Spieltage abliefern muss. Wir wissen aber auch, dass das nicht immer möglich ist“. Als eine der größten Baustellen in seinem Team sieht Reimann die Abschlussschwäche im letzten Drittel. „Wir brauchen zu viele Chancen, um ein Tor zu schießen. Das hat uns in der A-Klasse das Genick gebrochen“, erläutert der Trainer und ist optimistisch, die Schwachstelle in den Griff zu bekommen. „Wir arbeiten jedes Training daran, Abläufe zu optimieren und mit möglichst vielen Abschlusssituationen ein gewisses Selbstverständnis vor dem Tor aufzubauen“, berichtet er.

Um die ersten Punkte geht es zwischen der TSG Planig II und dem TSV Bockenau II. Beide Mannschaften verloren ihr Auftaktspiel mit jeweils drei Gegentoren und haben die Möglichkeit, das erste Ergebnis zu korrigieren. Ebenfalls am Donnerstag reist die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II zum VfL Rüdesheim II. Nach zwei erfolglosen Auftritten sind die Fürfelder noch auf Formsuche, während die Rüdesheimer Zweitvertretung schon einen Dreier auf der Habenseite hat. Weiter geht es am Samstag mit dem Duell zwischen der SG Weinsheim II und dem SV Oberhausen II. Nach der unglücklichen Niederlage gegen die SG Hochstetten/Nußbaum will die Palmstein-Elf gegen die SVO-Zweite zurück in die Erfolgsspur kommen. Der SV Winterbach II macht dort weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Die Mannschaft vom Felsen geht zu Hause gegen den VfL Simmertal II als klarer Favorit ins Rennen. Das Topspiel steigt am Sonntag in Nußbaum. Die bereits zweimal erfolgreiche SG Hochstetten/Nußbaum empfängt die hoch gehandelte SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg, die ihre Auftaktpartie souverän gewonnen hat. Der Abstieg aus der A-Klasse scheint bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II nicht mehr in den Köpfen zu stecken. In den ersten zwei Begegnungen fegte das Kollektiv seine Gegner regelrecht vom Platz. Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II, die in Meddersheim zu Gast ist, sollte gewarnt sein.

Kickers freuen sich auf ihr Jahrmarkts-Spiel

Die B-Klasse Bad Kreuznach 2 startet am Freitag mit einem Doppelpack. Während der TSV Langenlonsheim/Laubenheim bei der SG Nordpfalz II seine Hausaufgaben erledigen muss, um den Anschluss an die vorderen Plätze zu halten, steht die SG Disibodenberg bei der SG Rheinhessen vor ihrer Saisonpremiere. Am Samstag empfangen die Kreuznacher Kickers zum Jahrmarkts-Spiel den FSV Reiffelbach. Die FSVler warten noch auf ihren ersten Punktgewinn und hätten nichts dagegen, die favorisierten Kickers aus dem Salinental zu ärgern. Einen Traumstart legte der VfL Sponheim hin. Mit 22:2 Toren und sechs Punkten führt der VfL unter Trainer Marc Förster die Tabelle an. Im dritten Anlauf darf sich die Förster-Elf auf den ersten Kraftakt freuen. Beim TSV Hargesheim II, der die vergangene Spielzeit auf Rang drei abschloss, stehen die Sponheimer vor einer Mammutaufgabe. Weniger Gegentore – so lautet die Devise des FC Bad Sobernheim II und der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, die sich im Staaren gegenüberstehen. Beide Mannschaften mussten bereits eine zweistellige Anzahl an Gegentreffern hinnehmen. Neben dem VfL Sponheim holte auch der FSV Bretzenheim in seinen ersten beiden Saisonspielen die maximale Ausbeute. Im Topspiel empfangen die Bretzenheimer am Sonntag den FSV Rehborn, der ebenfalls noch ungeschlagen ist. Nach zweimaligem Rückstand sicherte sich die SG Waldlaubersheim/Gutenberg gegen die Rehborner einen Punkt. Im Heimspiel gegen den TuS Gangloff will die SG wieder dreifach punkten, doch auch die Gangloffer sind gut drauf und tankten beim 5:1 gegen die SG Nordpfalz II Selbstvertrauen.

In Grumbach geht es um die ersten Punkte

Der Auftakt des SV Göttschied in der B-Klasse Birkenfeld 1 hätte besser kaum laufen können. Mit einem 6:0 fertigte der SVG die SG Bergen/Berschweiler ab. Am Sonntag begrüßen die Göttschieder den FC Hennweiler und können unter Beweis stellen, dass der Kantersieg keine Eintagsfliege war. Für die Hennweilerer ist es der erste Auftritt, nachdem der FSV BW Idar-Oberstein II zuletzt nicht genügend Personal zur Verfügung hatte. Für die SG Bergen/Berschweiler geht die Reise zum TV Grumbach. Beide Teams wirkten in den ersten zwei Begegnungen chancenlos und sind nun auf die ersten Punkte aus. Die Spvgg Teufelsfels lädt den punktgleichen SV Stipshausen zum Tanz ein.