In der 2. Bundesliga profitierte der 1. FC Kaiserslautern in Fürth von einer Roten Karte nach 26 Sekunden. Ganz so schnell war die SG Idar-Oberstein nicht in Überzahl. Sie musste in der B-Klasse BIR 2 immerhin sechs Minuten warten.

Ein Tor fehlte der SG Niederhambach/Schwollen, um die Tabellenführung der B-Klasse Birkeneld II vom spielfreien TuS Niederbrombach zu übernehmen. Beide Mannschaften liegen mit je 15 Punkten aus fünf Partien ganz vorne.

Erster Verfolger des Spitzenduos ist nun die SG Idar-Oberstein, nachdem sich der TuS Hoppstädten II und der TV Hettenrodt remis getrennt haben.

TuS Hoppstädten II – TV Hettenrodt 2:2 (1:0). Die Gäste hatten das gesamte Spiel über mehr Ballbesitz als die ersatzgeschwächten Hoppstädtener. „Wir haben uns aufs Kontern verlegt und zwei davon Konter souverän abgeschlossen“, sagte Hoppstädtens Abteilungsleiter Peter Schmidt. Marius München (35.) und Kelvin Opoku (52.) waren die Torschützen. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und kamen in den letzten fünf Minuten zum verdienten Ausgleich durch zwei Tore von Jonas Lutz (86., 89). Bei diesem zweikampfbetonten Spiel legte der 17-jährige Schiedsrichter Mamun Buatkala eine souveräne Leistung ab, lobte Schmidt.

TuS Oberbrombach – SV Buhlenberg II 5:1 (4:0). Der TuS Oberbrombach legte stark los. Schon nach 13 Minuten hatten Joshua Wühl (4.) und Niklas Schell (9., 13.) auf 3:0 gestellt. Tobias Schwarz legte in der 35. Minute nach. „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch besser und haben den Ball gut laufen lassen“, sagte Oberbrombachs Abteilungsleiter André Anderlik. Nach Wiederanpfiff traf Andreas Müller für die Gäste (56.). Anderlik meinte: „Wir haben einen Gang zurückgeschaltet, und Buhlenberg kam besser ins Spiel.“ In Gefahr sah er den Heimsieg jedoch nie. Niklas Schell erzielte in der 87. Minute noch das 5:1.

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – SGH Rinzenberg 6:2 (4:1). Sechs Minuten dauerte es, dann waren die Gäste bereits in Unterzahl. Flamur Pllavci sah wegen Meckerns Rot. Idar-Obersteins Abteilungsleiter Markus Kunz sagte: Es war schon eine harte Entscheidung, aber er hat auch wirklich nicht Ruhe gegeben, bis er die Rote Karte gesehen hatte.“ Trotz des frühen Platzverweises hielten die Gäste gut mit. „Wir haben kein besonders gutes Spiel gemacht und die Rinzenberger haben mir gut gefallen“, so Kunz. Dennoch traf in der 23. Minute Idar-Obersteins Dennis Schmitt im Nachschuss eines Foulelfmeters und Thomas Fischer erhöhte wenig später mit einem Traumtor in den Winkel auf 2:0 (28.). Schmitt (37.) und Hendrik Kannengießer (41.) stellten auf 4:0, bevor Rinzenbergs Nathan Smock das 1:4 gelang (42.). Kurz nach Wiederanpfiff kamen die Gäste durch ein Tor von Even Baender auf zwei Tore heran (46.). In der Folge machte Rinzenberg hinten auf, was die SG ausnutzte. Tim Schupp (64.) und Kannengießer (74.) besiegelten einen insgesamt verdienten Sieg für die SG. „In den letzten 20 Minuten haben wir dann sogar schönen Fußball gespielt“, sagte Kunz.

SG Niederhambach/Schwollen – SC Birkenfeld II 5:0 (2:0). In der ersten Hälfte hielt der SCB noch gut dagegen. Die Gastgeber waren dennoch insgesamt überlegen. Rico Heger (10.) und Darius Oancea (26.) trafen für Niederhambach. In der zweiten Hälfte hatte der SCB den Niederhambacher Angriffen dann wenig entgegenzusetzen. Marius Botiseriu (68.), Heger (72.) und Oancea (78.) schossen die weiteren Tore.

SV Nohen – TuS Leisel 1:7 (0:3). Der eine Treffer, den der SV Nohen erzielte, war immerhin ein schöner: Patrick Kowalczyk traf mit seinem Freistoß kurz vor Schluss direkt oben links in die Ecke (89.). Davor jedoch hatte sich sein Team bereits sieben Tore gefangen: Jonas Gross verwandelte für die Gäste einen Foulelfmeter im Nachschuss(27.). Till Gross (31.) und Fabian Weigelt (45. +1) stellten schon zur Halbzeit auf 0:3. „Nach der Halbzeit konnten wir den Anschluss nicht mehr finden“, sagte Nohens zweite Vorsitzende Joleen Kohlhaas. Luca Scharold (56.), David Herber (58.), Yannick Bier (65.) und Till Gross (81.) trafen noch für den überlegenen TuS Leisel. In einem Zweikampf verletzte sich der Leiseler Spieler Fabian Weigelt. „Wir wünschen ihm eine gute Besserung“, sagte Kohlhaas.