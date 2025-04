In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 haben sich die beiden Spitzenmannschaften zu Hause durchgesetzt, so dass die SG Unnertal weiter mit sechs Punkten Vorsprung auf den SV Weiersbach führt. Dahinter klafft eine weitere Sechs-Punkte-Lücke zum TuS Hoppstädten II und zur SGH Rinzenberg, die noch größer wirkt, weil diese beiden Mannschaften schon eine Partie mehr bestritten haben als das Top-Duo.

Im Keller hat sich der SC Birkenfeld II von den beiden letzten Plätzen fernhalten können, obwohl er spielfrei war. Die zwei Punkte schwächeren FC Brücken II und Bollenbacher SV verloren ihre Partien am Wochenende. Die SG Niederhambach/Schwollen feierte am Wochenende zwei Siege. Zunächst gewann sie in Brücken 5:1 und bezwang dann den FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II zu Hause 2:1.

FC Brücken II – SG Niederhambach/Schwollen 1:5 (1:3). „Wir haben von Anfang an gepennt, während Niederhambach die Dinger direkt verwertet „hat, sagte Brückens Trainer Nathan Smock. Namentlich trafen für die SG in der ersten Hälfte Christoph Biehl (7.) und Sören Hagemeister (21., 45.). Brücken fand zu Beginn der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Mohammad Hassani gelang in der 46. Minute der Treffer zum 1:3. Direkt im Anschluss trafen aber für die Gäste jedoch Samuel Berouti (50.) und Jan Georg (57.) und würgten so eine mögliche Aufholjagd der Gastgeber ab.

SV Nohen – TuS Hoppstädten II 0:1 (0:1). In der Partie machte letzten Endes das Tor des Hoppstädter Spielers Tom Grasmück den Unterschied. Grasmück traf bereits in der 26. Minute. Danach blieb das Spiel chancenarm auf beiden Seiten. Der SV Nohen ist zwar Viertletzter, hat aber komfortabele elf Punkte Vorsprung auf den gefährlichen vorletzten Platz.

Bollenbacher SV II – TuS Niederbrombach 0:2 (0:1). In einem chancenarmen Spiel in Mittelbollenbach hatten die Gäste aus Niederbrombach weitgehend die Kontrolle und gewannen verdient. Denis Baldur (23.) und Pascal Stauch (69.) trafen gegen offensiv zu harmlose Kicker des Bollenbacher SV II. Punktgleich mit dem FC Brücken II bleiben die „Daaler“ damit Vorletzter.

SG Berglangenbach/Ruschberg – VfL Weierbach 0:3 (0:1). Kurz vor Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Weierbachs Koray Yilmaz der Führungstreffer (42.). In der zweiten Halbzeit fand das Berglangenbacher Team von Trainer Micheal Brandstetter keinen Zugriff auf das Spiel mehr, während die Gäste immer stärker wurden. „Es war alles in allem ein verdienter Sieg für Weierbach“, so Brandstetter. Für den VfL trafen noch Simon Merscher (75.) und Alexander Lamberti (86.).

SG Unnerta – SGH Rinzenberg 3:1 (1:0). „Trotz großer Gegenwehr der Gäste hatten wir das Spiel über weite Strecken im Griff und erspielten uns die klar besseren Chancen“, sagte Unnertals Abteilungsleiter und Kapitän Luca Schäfer. Pascal Gothieu brachte die SGU in der 22. Minute in Führung. Nach einer Stunde legte Pascal Kohl das 2:0 nach. Rinzenberg verkürzte nur eine Minute später durch Even Baender zum 1:2, sodass den Gästen eine halbe Stunde die Chance auf den Ausgleich blieb. In der ersten Minute der Nachspielzeit entschied Unnertals Marcel Becker mit einem sehenswerten Tor aus spitzem Winkel aber die Partie zugunsten des Tabellenführers. Schäfer sagte: „Ein starker Auftritt und ein weiterer wichtiger Dreier für uns.“

SV Weiersbach – TuS Leisel 4:3 (2:1). Der SV Weiersbach dominierte die Partie. Die Gäste aus Leisel waren aber immer wieder über Standards gefährlich. Nach der Führung des TuS durch Till Gross (13.) drehte der SVW das Spiel noch vor der Halbzeit. Jakob Hornberger (32.) und Max Merker (37.) waren die Torschützen. In Halbzeit zwei legten Tim Ackermann (70.) und Oliver Chomiak (87.) für den SVW nach. Auf Seite der Gäste trafen Gross (86.) und Nico Baron (90.). „Es war ein verdienter Sieg für den SVW, wobei wir unsere vielen Chancen nur zum Teil nutzten“, sagte SVW-Schriftführerin Steffi Schmidt.

SG Niederhambach/Schwollen – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II 2:1 (1:1). Überlegene Niederhambacher gingen früh durch Jonas Müller in Führung (4.). Gästespieler Dominik Grill gelang wenig später jedoch der Ausgleich (15.). „Wir haben uns nach dem Ausgleich schwer getan, das Spiel trotz vieler Chancen für uns zu gewinnen“, sagte Niederhambachs Jörg Jäckel. Letzten Endes war es ein Elfmeter, der seinem Team den Sieg sicherte. In der 81. Minute traf Christian Ruppenthal per Foulelfmeter zum 2:1. Dabei blieb es auch. Jäckel sagte: „Es war einfach nicht der Tag der Chancenverwertung für unsere Spieler. Dennoch haben wir verdient gewonnen.“