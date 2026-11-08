Richter ärgert sich nach 9:3 über Auftreten seines TuS

Der FC Schmittweiler-Callbach II trotzt in Hergenfeld einigen Widrigkeiten und bleibt dem TuS Roxheim auf den Fersen. Der darf sich derweil über die Herbstmeisterschaft freuen.

Der TuS Roxheim ist Herbstmeister der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Doch der FC Schmittweiler II hält Schritt, und schon in zwei Wochen kommt es zum Spitzenspiel. Die Partie des

TuS Gangloff gegen die TSG Planig wurde aufgrund einer schweren Verletzung eines TuS-Spielers beim Stand von 0:2 in der 60.