Direktes Duell am Freitag
Remis reicht Stipshausen und Bergen zum Klassenerhalt
Symbolbild
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dpa

Kuriose Situation in Stipshausen am Freitag. Sowohl dem heimischen SVS als auch Gast SG Bergen genügt ein Punkt zum Klassenverbleib.

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Abstiegskampf pur wird am Freitagabend, ab 19 Uhr, in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 geboten, wenn der SV Stipshausen auf die SG Bergen/Berschweiler trifft. Angesichts des Umstands, dass nur der Letzte und der Vorletzte in der Tabelle in akuter Abstiegsgefahr schwebt, stehen beide Mannschaften knapp über dem Strich – und beide können sich am Freitag retten.

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