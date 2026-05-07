Direktes Duell am Freitag Remis reicht Stipshausen und Bergen zum Klassenerhalt Sascha Nicolay 07.05.2026, 00:00 Uhr

i Symbolbild dpa

Kuriose Situation in Stipshausen am Freitag. Sowohl dem heimischen SVS als auch Gast SG Bergen genügt ein Punkt zum Klassenverbleib.

Abstiegskampf pur wird am Freitagabend, ab 19 Uhr, in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 geboten, wenn der SV Stipshausen auf die SG Bergen/Berschweiler trifft. Angesichts des Umstands, dass nur der Letzte und der Vorletzte in der Tabelle in akuter Abstiegsgefahr schwebt, stehen beide Mannschaften knapp über dem Strich – und beide können sich am Freitag retten.







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