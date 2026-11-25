Im Sommer lag der TuS Roxheim am Boden, doch Mannschaft, Trainerteam und Verein haben sich vom verpassten Aufstieg schnell erholt. Nun grüßen die Grün-Weißen als Herbstmeister. Im großen Interview nimmt Trainer Julian Reimann Stellung.
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Achterbahnfahrt trifft es vielleicht am besten, was der TuS Roxheim in diesem Jahr in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 erlebt hat. Auf eine bärenstarke Rückrunde folgte die Enttäuschung in der Aufstiegsrunde. Das Team startete anschließend aber wieder zur Herbstmeisterschaft durch – mit einem kleinen Schönheitsfleck, der Niederlage im Jahrmarktsspiel.