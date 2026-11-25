Trainer im Interview Reimann spricht über emotionales Jahr des TuS Roxheim Olaf Paare 25.11.2026, 14:54 Uhr

i Hat Gegner und Ball im Blick: Julian Reimann (rechts), der Spielertrainer des TuS Roxheim. Klaus Castor

Im Sommer lag der TuS Roxheim am Boden, doch Mannschaft, Trainerteam und Verein haben sich vom verpassten Aufstieg schnell erholt. Nun grüßen die Grün-Weißen als Herbstmeister. Im großen Interview nimmt Trainer Julian Reimann Stellung.

Achterbahnfahrt trifft es vielleicht am besten, was der TuS Roxheim in diesem Jahr in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 erlebt hat. Auf eine bärenstarke Rückrunde folgte die Enttäuschung in der Aufstiegsrunde. Das Team startete anschließend aber wieder zur Herbstmeisterschaft durch – mit einem kleinen Schönheitsfleck, der Niederlage im Jahrmarktsspiel.







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