Der TuS Roxheim will beim Kerbe-Derby gegen den VfL Rüdesheim II die Trendwende einläuten – doch die Gäste kommen mit einem 16:0-Kantersieg im Gepäck. In der Parallelstaffel will Spitzenreiter FSV Bretzenheim eine Rechnung begleichen.
Lesezeit 4 Minuten
Mit einem echten Kracher startet die Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1. Passend zur Roxheimer Kirmes empfängt der TuS Roxheim am Freitagnachmittag den VfL Rüdesheim II zum Derby. „Was gibt es Besseres, als bei einem Kerbespiel vor heimischer Kulisse den Karren aus dem Dreck zu ziehen?