Kerbespiel in Roxheim Reimann fordert mehr Durchschlagskraft Florian Unckrich 01.10.2025, 13:48 Uhr

i Der VfL Sponheim (rote Trikots) im freien Flug? Nein, das Team steht auch nach der hohen Niederlage in Odernheim ordentlich da und ist gegen die SG Rheinhessen auf Wiedergutmachung aus. Die Disibodenberger treten zum Derby in Lauschied an. Klaus Castor

Der TuS Roxheim will beim Kerbe-Derby gegen den VfL Rüdesheim II die Trendwende einläuten – doch die Gäste kommen mit einem 16:0-Kantersieg im Gepäck. In der Parallelstaffel will Spitzenreiter FSV Bretzenheim eine Rechnung begleichen.

Mit einem echten Kracher startet die Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1. Passend zur Roxheimer Kirmes empfängt der TuS Roxheim am Freitagnachmittag den VfL Rüdesheim II zum Derby. „Was gibt es Besseres, als bei einem Kerbespiel vor heimischer Kulisse den Karren aus dem Dreck zu ziehen?







Artikel teilen

Artikel teilen