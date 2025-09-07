Zwei Nachbarn im Gleichschritt: Der TuS Roxheim und der VfL Rüdesheim II kassierten in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 jeweils ihre erste Saison-Niederlage. Ihre beiden Bezwinger, die SG Merxheim II und die SG Weinsheim II, schoben sich dadurch auf die ersten beiden Tabellenplätze. Das einzige unbezwungene Team ist Aufsteiger SG Spabrücken, das aber in fünf Spielen viermal nur ein Unentschieden erreichte.

TSV Bockenau II – SV Oberhausen II 0:6 (0:2).In einer offenen Partie gingen die Gäste durch Tim Grünewald (17.) in Führung. Marcel Schwinn (25.) legte nach. „Die ersten 45 Minuten waren ausgeglichen, wobei mehr Tore hätten fallen können“, berichtete Bastian Übel, der Co-Trainer des SVO. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie allerdings in eine Richtung. „Die zweiten 45 Minuten gehen ganz klar an uns“, sagte Übel. Grünewald (60., 85.), Luca Schallmo (70.) und Marc Allmann (77.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II – TSG Planig II 5:1 (2:1).Mit jeweils ihrer ersten Chance trafen beide Mannschaften. Während Stephan Klein (6.) die Hausherren in Führung brachte, glich Agit Erseven (11.) aus. „Danach war viel Geplänkel im Mittelfeld angesagt“, berichtete SG-Spielertrainer Klein. Nach 33 Minuten legte er seinen zweiten Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel landeten die Bälle nur noch im Planiger Tornetz. Timo Schulz (55.), Christian Schell (61.) und Jeromy Wagner (66., Eigentor) machten es deutlich. „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir jeden Planiger Fehler in ein Tor umgewandelt. Der Sieg geht in Ordnung, wenn er auch etwas zu hoch ausfällt“, teilte Klein mit.

SG Weinsheim II – VfL Rüdesheim II 4:3 (1:2).Die erste Hälfte ging klar an die Gäste. „Wir haben gut den Ball laufen lassen und hatten deutlich mehr Chancen“, sagte VfL-Trainer Leandro Gulipa. Enrico Piccoli (10.) und Eren Ergün (37.) legten vor. Kurz vor der Pause verwandelte Salem Bouchiba (43.) einen Foulelfmeter für die Gastgeber. „Dadurch haben wir die SG Weinsheim zurück ins Spiel geholt“, haderte Gulipa. Mit einem Doppelschlag drehten Steven Thiel (54.) und Robin Kühner (57.) die Partie. Der VfL kam durch Yasin Ünal (67.) zum Ausgleich, doch das letzte Wort in einem packenden Derby hatte die SG. Jonas Stellwagen (75.) erzielte das nicht unverdiente 4:3. „Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Wir hatten unsere Chancen, um es in der ersten Halbzeit zu entscheiden. So wurde Weinsheim immer stärker. Ein Punkt für beide wäre okay gewesen“, bilanzierte Gulipa.

SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – TuS Waldböckelheim II 0:3 (0:3). „Von meinen Jungs war keiner bereit, den Ball über die Linie zu drücken“, ärgerte sich SG-Trainer Rüdiger Hahn über den Chancenwucher seiner Mannschaft. Der Waldböckelheimer Finn Unger (6.) machte es besser. Noah Rheinländer (37.) und Michael Klein (42.) legten nach. „Der TuS Waldböckelheim hat sehr gut gestanden und kreativ verteidigt. Wir konnten aus unserem vielen Ballbesitz kein Kapital schlagen. Leider ist Fußball eben nun mal ein Ergebnissport“, bilanzierte Hahn.

TuS Roxheim – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 1:2 (1:1).Besonders über die Entstehung des spielentscheidenden 1:2 ärgerte sich TuS-Spielertrainer Julian Reimann: „Der Schiedsrichter ließ sich durch eine Schwalbe täuschen und zeigte auf den Punkt.“ Den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Petre (60.). „Das Spiel ist aus unserer Sicht maximal unglücklich gelaufen. Auch nach dem Rückstand hatten wir etliche Einschussmöglichkeiten, sind vor allem mal wieder an unserer eigenen Effizienz gescheitert“, sprach Reimann von einer bitteren Niederlage. Tim Baumgärtner (10.) hatte die Heimmannschaft in Führung gebracht, worauf Kevin Runkel (24.) eine Antwort parat hatte. „Prinzipiell haben wir ein gutes Spiel gemacht. Mich ärgert nur, dass wir es nicht schaffen, die Chancen, die wir uns erarbeiten, auch zu nutzen“, sagte Reimann.

SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg – SV Winterbach II 1:1 (1:0). „Am Schluss war es ein gerechtes 1:1“, fasste SG-Trainer Sebastian Dilly zusammen. In einer guten B-Klassen-Begegnung gingen die Hausherren durch Romario Menkovic (26.) in Führung. „Wir haben viel investiert, sind vorne angelaufen und kamen dadurch immer wieder zu Chancen“, berichtete Dilly und ergänzte: „Wir haben aber verpasst, das 2:0 zu machen. Das hat sich gerächt.“ Kurz vor Schluss glich Johannes Lenhart aus. „Am Ende haben uns durch unsere intensive Spielweise die Körner gefehlt. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das zweite Tor gemacht hätten, hätten wir das Spiel auch gezogen“, sagte Dilly.