Trennung von Koerdt Randolph und Dunkel bilden Trainerduo des SV Nohen Sascha Nicolay 11.12.2025, 12:12 Uhr

i Michael Randolph wird in der zweiten Saisonhälfte als Spielertrainer des SV Nohen agieren. Er bildet ein Trainerduo mit Matthias Dunkel. Stefan Ding

Einvernehmlich auseinandergegangen sind der SV Nohen und Trainer Oliver Koerdt. Der vom Abstieg bedrohte B-Klasse-Verein setzt in Zukunft auf ein Duo.

Der SV Nohen geht mit einem neuen Trainergespann in die zweite Saisonhälfte. Michael Randolph wird den Tabellen-Vorletzten der B-Klasse Birkenfeld 2 gemeinsam mit Matthias Dunkel coachen.Der SV Nohen ist mit Oliver Koerdt als Trainer in die Saison gegangen, doch nach dem 1:8 bei der SG Berglangenbach/Ruschberg Mitte Oktober entschied sich der Verein offensichtlich irgendwann zum Wechsel.







