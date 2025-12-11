Randolph und Dunkel bilden Trainerduo des SV Nohen

Einvernehmlich auseinandergegangen sind der SV Nohen und Trainer Oliver Koerdt. Der vom Abstieg bedrohte B-Klasse-Verein setzt in Zukunft auf ein Duo.
Der SV Nohen geht mit einem neuen Trainergespann in die zweite Saisonhälfte. Michael Randolph wird den Tabellen-Vorletzten der B-Klasse Birkenfeld 2 gemeinsam mit Matthias Dunkel coachen.Der SV Nohen ist mit Oliver Koerdt als Trainer in die Saison gegangen, doch nach dem 1:8 bei der SG Berglangenbach/Ruschberg Mitte Oktober entschied sich der Verein offensichtlich irgendwann zum Wechsel.