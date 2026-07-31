Packender Saisonauftakt Planiger starten Neuanfang mit einem Kerbespiel Florian Unckrich 31.07.2026, 14:28 Uhr

i Gibt ab sofort bei der TSG Planig die Richtung vor: Trainer Heiko Meisenheimer. Castor Klaus neu. Klaus Castor

So früh wie lange nicht starten die Bad Kreuznacher B-Klassen in die neue Spielzeit. Es ist die letzte Runde vor der Spielklassenreform, und deshalb gibt es keine Absteiger.

Die Zeit des Testens, Tüftelns und Improvisierens ist vorbei. Am Wochenende beginnt in den Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen wieder der Kampf um Punkte, Plätze und die ersten Erfolgserlebnisse der neuen Saison. Während einige Mannschaften auf gewachsene Strukturen setzen, mussten andere ihren Kader neu ordnen oder sogar einen kompletten Neustart hinlegen.







Artikel teilen

Artikel teilen