Packender Saisonauftakt
Planiger starten Neuanfang mit einem Kerbespiel
Gibt ab sofort bei der TSG Planig die Richtung vor: Trainer Heiko Meisenheimer.
Gibt ab sofort bei der TSG Planig die Richtung vor: Trainer Heiko Meisenheimer.
Castor Klaus neu. Klaus Castor

So früh wie lange nicht starten die Bad Kreuznacher B-Klassen in die neue Spielzeit. Es ist die letzte Runde vor der Spielklassenreform, und deshalb gibt es keine Absteiger.

Lesezeit 4 Minuten
Die Zeit des Testens, Tüftelns und Improvisierens ist vorbei. Am Wochenende beginnt in den Bad Kreuznacher Fußball-B-Klassen wieder der Kampf um Punkte, Plätze und die ersten Erfolgserlebnisse der neuen Saison. Während einige Mannschaften auf gewachsene Strukturen setzen, mussten andere ihren Kader neu ordnen oder sogar einen kompletten Neustart hinlegen.
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B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport
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