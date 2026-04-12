Die SG Weinsheim II und der TuS Roxheim haben sich an der Tabellenspitze der B-Klasse Bad Kreuznach 1 weiter abgesetzt. Dank ihrer starken Serie sind die Roxheimer mittlerweile der Favorit auf die Aufstiegsrunde.
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Einen 17:0-Sieg gibt es nicht alle Tage. Der VfL Rüdesheim II feierte ihn in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 beim TSV Bockenau II. An der Tabellenspitze war der TuS Roxheim der Gewinner des Spieltags. Da die Konkurrenz aus Hochstetten und Winterbach patzte, wird Platz zwei immer wahrscheinlicher.