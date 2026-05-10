Bollenbacher SV II rettet sich Perlbachtal schlägt Blau-Weiss II 16:0 und ist Erster Malin Franke 10.05.2026, 21:00 Uhr

i Der TuS Breitenthal (in blau) hatte beim SV Göttschied alles im Griff und feierte einen 6:1-Sieg. Hähn Joachim. Joachim Hähn

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 sind alle Entscheidungen so gut wie gefallen. Die SG Perlbachtal muss nur noch den Deckel auf ihre Meisterschaft machen. Rund ging es in Weierbach, wo die Zuschauer neun Tore und drei Platzverweise erlebten.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 haben sich die SG Bergen/Berschweiler, der SV Stipshausen und vor allem der am stärksten bedrohte Bollenbacher SV II den Klassenverbleib gesichert. Der BSV II gewann das Kellerduell beim TV Grumbach 3:0 und nagelte die Gastgeber auf dem vorletzten Platz fest, der – Stand jetzt – zu einem Entscheidungsspiel gegen den Abstieg gegen den Zweiten der Parallel-Staffel, den SV Nohen, führt.







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