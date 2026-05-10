In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 sind alle Entscheidungen so gut wie gefallen. Die SG Perlbachtal muss nur noch den Deckel auf ihre Meisterschaft machen. Rund ging es in Weierbach, wo die Zuschauer neun Tore und drei Platzverweise erlebten.
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In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 haben sich die SG Bergen/Berschweiler, der SV Stipshausen und vor allem der am stärksten bedrohte Bollenbacher SV II den Klassenverbleib gesichert. Der BSV II gewann das Kellerduell beim TV Grumbach 3:0 und nagelte die Gastgeber auf dem vorletzten Platz fest, der – Stand jetzt – zu einem Entscheidungsspiel gegen den Abstieg gegen den Zweiten der Parallel-Staffel, den SV Nohen, führt.