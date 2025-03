Perlbachtal hat den Anspruch, in Rhaunen zu gewinnen

Erster gegen Zweiter heißt es gleich beim Start in die Restrunde in Rhaunen, wo Überraschungsmannschaft SG Perlbachtal zu Gast ist. Rhaunen kann einen großen Schritt Richtung Titel machen, hat aber eine Personalsorge.

Der erste komplette Restrundenspieltag der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 dürfte richtungsweisend im Kampf um die Meisterschaft sein. Im Gipfeltreffen stehen sich nämlich Tabellenführer SG Rhaunen/Bundenbach und der Zweite, die SG Perlbachtal, gegenüber. Außerdem treffen die SG Bergen/Berschweiler und der FC Hennweiler aufeinander – und damit jene beiden Mannschaften, die – realistisch betrachtet – als einzige noch Chancen haben, ins Titelrennen oder zumindest in den Kampf um Platz zwei einzugreifen.

Die SG Perlbachtal ist zweifellos die große Überraschung der bisherigen Saison. Das Team aus Hoppstädten und Kappeln hat es geschafft, nach starken Start in der Tabelle oben zu bleiben. Zu denen, die das den Perlbachtalern zugetraut hatten, gehört auch Artur Wirt, der Coach der SG Rhaunen/Bundenbach. Kein Wunder, schließlich hat Perlbachtal dem A-Klasse-Absteiger die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht und ist dann lange quasi im Gleichschritt mit den Rhaunenern vorne weg gestiefelt. Ganz am Schluss der ersten Saisonhälfte hat es die SG Rhaunen/Bundenbach noch geschafft, wenigstens zwei Zähler zwischen sich und den Verfolger aus dem Landkreis Kusel zu legen. Am Sonntag (15 Uhr) – gleich zum Start in die Restrunde – stehen sich die beiden Alpha-Tiere in Rhaunen zum zweiten Mal im direkten Duell gegenüber.

Wirt zeigt Respekt vor der SG Perlbachtal

„Ich finde es gut, dass es gleich in die Vollen geht. Dann sind die Jungs auch direkt heiß“, sagt Wirt, der die SG Rhaunen/Bundenbach gemeinsam mit Walter Buchholz coacht. Der Spielertrainer erinnert sich ungern an das Hinspiel in Kappeln, als es eine 2:4-Niederlage für seine Mannschaft setzte. „Das war brotlose Kunst von uns“, sagt er, ehe er sich voller Zuversicht dem Rückspiel zuwendet: „Ich denke, das wird am Sonntag besser. In Rhaunen auf unserem großen Rasenplatz spielen wir jedenfalls voll auf Sieg. Wir haben etwas gut zu machen.“

Wirt hat Respekt vor den Perlbachtalern. Er charakterisiert sie als sehr gut organisierte Mannschaft, die zudem niemals aufgebe. „Selbst wenn man 2:0 führt, hat man gegen sie lange noch nicht gewonnen“, erklärt er. Zudem verweist er auf einen bärenstarken Keeper. Tatsächlich ist Sven Metzger, der zusammen mit Michael Mäurer auch als Trainer der Perlbachtaler fungiert, wohl der beste Torhüter dieser Spielklasse.

Rhaunener Sorgen um Nick Engelmann

Allerdings glaubt Wirt, dass seine Mannschaft gut vorbereitet in das Gipfeltreffen gehen wird. „Die Wintervorbereitung war nicht leicht, aber wir haben das gut hingekriegt“, sagt er. Verstärken konnten sich die Rhaunener und Bundenbacher bekanntlich auch noch. Eric Kohlgrüber kehrte vom SV Longkamp zurück. Gleichwohl zieht sich eine Sorgenfurche über die Stirn von Wirt. Nick Engelmann hat sich eine Verletzung zugezogen und droht auszufallen. „Es entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel, ob er auflaufen kann“, verrät Wirt und seufzt: „Sein Ausfall wäre bitter. Er ist ein Schlüsselspieler, in meinen Augen einer der drei besten Akteure überhaupt in der B-Klasse.“

Engelmanns Fehlen würde die Chancen der SG Perlbachtal erhöhen. Die Gäste werden sowieso selbstbewusst in Rhaunen aufschlagen. „In unserem Umfeld herrscht noch immer eine gewisse Euphorie“, erzählt Abteilungsleiter Christian Lukas und verrät: „Dieses Spiel ist irgendwie immer im Hinterkopf, für solche Partien spielt man Fußball.“ Laut Lukas sind auch die Perlbachtaler einigermaßen durch den Winter gekommen: „Bei uns nimmt die Fastnacht immer Einfluss, aber insgesamt hatten wir eine ordentliche Trainingsbeteiligung.“

„Wir haben schon den Anspruch, uns idealerweise mit der Tabellenführung aus Rhaunen zu verabschieden“

Perlbachtal-Abteilungsleiter Christian Lukas

Einfluss auf das Perlbachtaler Auftreten hat auch die Platzwahl der Gastgeber. Der große Rasen in Rhaunen macht den Gästen etwas Sorgen. „Der Schlüssel, um dort auf diesem nicht gerade kleinen Platz etwas zu holen, ist die Defensive. Wir müssen gut stehen, kompakt sein und dürfen die Räume nicht zu groß werden lassen“, erläutert der Abteilungsleiter, ehe er betont: „Chancen kriegen wir immer – und dann brauchen wir Matchglück.“

Die Gastgeber sieht Lukas zwar in der Favoritenrolle, doch er stellt klar: „Wir haben schon den Anspruch, uns idealerweise mit der Tabellenführung aus Rhaunen zu verabschieden.“ Dafür bräuchte es den Sieg im Gipfel.

Sieg im Gipfeltreffen wäre ein Meilenstein für die SG Rhaunn/Bundenbach

Unterschiedlicher Auffassung sind beide Seiten über die Konsequenzen eines Rhaunener Sieges. „Sollten sie gewinnen, dann bin ich davon überzeugt, dass es schwierig wird, sie noch von Platz eins zu verdrängen“, sagt Perlbachtals Lukas. Wirt ist anderer Meinung. „Im Falle unseres Sieges wären es immer noch nur fünf Punkte Vorsprung. Da kann noch viel passieren, auch, weil wir nächste Woche dann in Hennweiler ran müssen.“ Allerdings räumt auch der Rhaunener Spielertrainer ein, dass ein Sieg im Gipfeltreffen ein Meilenstein wäre. „Fünf Punkte Vorsprung bedeuten, dass wir zweimal verlieren müssten, um uns überholen zu lassen. Bisher haben wir aber erst einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.“

Was in Rhaunen passiert, das dürfte auch die Akteure ein paar Kilometer weiter in Bergen interessieren. Dort empfängt um 15 Uhr die SG Bergen/Berschweiler den FC Hennweiler zum Verfolgerduell. Es ist eine Partie auf Augenhöhe. Die Bergener haben 28 Punkte auf dem Konto und damit sechs mehr als ihr Gast, der allerdings auch zwei Partien weniger bestritten hat. Sieben Punkte beträgt der Bergener Rückstand auf die SG Perlbachtal. Für die Bergener und Hennweilerer geht es also tatsächlich darum, Anschluss an die Spitze und die Aufstiegstür einen Spalt weit offen zu halten.

Zwischen Bergen und Hennweiler rangiert in der Tasbelle gerade die Spvgg Hochwald mit 23 Punkten. Um doch noch einmal ganz oben anzuklopfen zu können, dürfen sich die Hochwälder wohl keine Ausrutscher mehr leisten. Auch am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den TuS Breitenthal nicht.

Außerdem spielen am Sonntag: SG Kirn/Kirn-Sulzbach II – SV Göttschied (13 Uhr, auf Loh), SV Oberhausen II – SV Stipshausen (13 Uhr), Spvgg Teufelsfels – TV Grumbach (15 Uhr).