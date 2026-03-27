Beständigkeit ist Trumpf Olli Kost und Daniel Will coachen VfL Weierbach weiter Sascha Nicolay 27.03.2026, 15:52 Uhr

i Der 2. Vorsitzende des VfL Weierbach, Björn Rupprich, freut sich, dass die Trainer Oliver Kost (links) und Daniel Will weitermachen. Mario Sellaro

Beständigkeit isst Trumpf beim VfL Weierbach. Die Trainer machen weiter.

Der VfL Weierbach hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison gestellt und setzt dabei bewusst auf Beständigkeit. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft bleibt das Trainerteam unverändert. Die erste Mannschaft, die in der B-Klasse Birkenfeld 1 aktuell Dritter ist, wird weiterhin von Oliver Kost gecoacht, während Daniel Will auch in der kommenden Spielzeit für die zweite Mannschaft verantwortlich zeichnet.







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