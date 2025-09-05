18 Jahre war Oliver Kost Trainer des SV Göttschied. Im dritten Jahr coacht er mittlerweile den VfL Weierbach, und am Sonntag trifft er zum ersten Mal auf seine alte Liebe.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 steht am Sonntag (15 Uhr) das Idar-Obersteiner Stadtteilederby zwischen dem VfL Weierbach und dem SV Göttschied im Mittelpunkt. Die Partie ist durchaus ein Spitzenspiel, schließlich hat der SV Göttschied nach drei Siegen und einer Niederlage neun Punkte auf dem Konto und der noch niederlagenfreie VfL Weierbach acht. Der spielfreie Spitzenreiter Spvgg Teufelsfels kommt auf zehn Zähler. Je nach Verlauf des Spieltages geht es in Weierbach also sogar um die Tabellenführung.

Besonders ist die Partie aber zweifellos für den Weierbacher Coach Oliver Kost. Bevor er zum VfL wechselte, war er immerhin satte 18 Jahre Trainer des SV Göttschied. Nun trifft Kost zum ersten Mal auf seinen Ex-Verein und gibt zu: „Das ist schon was anderes für mich, als wenn es beispielsweise gegen Rötsweiler gehen würde.“ Doch Kost betont auch: „Ich bin ja nun schon in der dritten Saison in Weierbach. Es liegt also mittlerweile geraume Zeit dazwischen, seit ich in Göttschied war.

„Wir kriegen immer noch eine gute Mannschaft aus Feld und hoffen auf einen Sieg.“

Oliver Kost

Eigentlich hat sich Kost auf das Spiel gegen die Göttschieder gefreut: „Dort kicken ja noch einige Spieler, die ich trainiert habe und mag.“ Doch die Freude hat einen Dämpfer erhalten. Die Göttschieder können dafür freilich nichts. Kost hat sich im Training verletzt. „Ich habe mir wohl das Innenband im Knie gerissen, und vielleicht hat es auch noch den Meniskus erwischt“, seufzt er.

Damit reiht er sich in die lange Verletztenliste seiner Mannschaft ein. „Zehn Mann aus dem gesamten Kader, wie Stefan Schlosser zum Teil Schlüsselspieler der „Ersten“, fallen aus“, erzählt Kost und fügt hinzu: „Das ist bitter, weil es dadurch schwieriger wird, oben dran zu bleiben.“ Doch der Coach stellt auch klar: „Wir kriegen immer noch eine gute Mannschaft aus Feld und hoffen auf einen Sieg.“

Außerdem spielen: SG Veitsrodt/Tiefenstein – TV Grumbach, SG Bergen – SG Perlbachtal, TuS Breitenthal – Bollenbacher SV II, Spvgg Hochwald – FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II (alle Sonntag, 15 Uhr).