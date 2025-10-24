Spitzenspiel in Weinsheim Oliver Kurz erwartet einen richtig coolen Kick Florian Unckrich 24.10.2025, 14:14 Uhr

i Ihre Hausaufgabe in Planig möchten die Angreifer des SV Winterbach II erledigen. Außerdem hoffen sie auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter SG Weinsheim II. Klaus Castor

Zehn Siege aus elf Spielen hat die SG Weinsheim II gesammelt, während die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg noch nicht verloren hat. Am Sonntag trefen die beiden Top-Mannschaften der B-Klasse Bad Kreuznach 1 aufeinander.

Wenn an diesem Wochenende in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 der Ball rollt, richtet sich der Blick vieler Fußballfreunde in der Region nach Weinsheim. Dort empfängt Tabellenführer SG Weinsheim II am Sonntag (13 Uhr) den Tabellendritten SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg.







