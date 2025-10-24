Zehn Siege aus elf Spielen hat die SG Weinsheim II gesammelt, während die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg noch nicht verloren hat. Am Sonntag trefen die beiden Top-Mannschaften der B-Klasse Bad Kreuznach 1 aufeinander.
Wenn an diesem Wochenende in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 der Ball rollt, richtet sich der Blick vieler Fußballfreunde in der Region nach Weinsheim. Dort empfängt Tabellenführer SG Weinsheim II am Sonntag (13 Uhr) den Tabellendritten SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg.