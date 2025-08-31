Einen ganz besonderen Tag seines Fußballerlebens erlebte der Weierbacher Coach auf dem Volkesberg. Derweil schoss sich die Spvgg Teufelsfels zwar an die Spitze in der B-Klasse Birkenfeld 1, doch heimlicher Spitzenreiter ist ein anderes Team.

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 hat die Spvgg Teufelsfels mit enem überzeugenden 4:0-Sieg gegen die SG Veitsrodt/Tiefenstein die Tabellenführung übernommen. Die einzige Mannschaft mit weißer Weste bleibt allerdings die SG Perlbachtal, die den TuS Breitenthal 5:1 bezwang und damit alle ihre bisherigen drei Partien gewonnen hat.

Ein besonderes Erlebnis genoss der Trainer des VfL Weierbach, Oliver Kost. Er wechselte sich beim 10:0-Sieg beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein selbst ein und stand deshalb erstmals gemeinsam mit seinem Sohn Finn auf dem Platz. „Dass das dann auch noch in der ersten Mannschaft geschehen ist, hat die Sache noch schöner gemacht“, meinte der Coach. Besonders war das Premieren-Zusammenspiel mit seinem Sohn sicherlich auch deshalb, weil es dort stattfand, wo Oliver Kosts fußballerische Laufbahn begonnen hat: auf dem Volkesberg in Oberstein.

TV Grumbach – FC Hennweiler 2:5 (0:4). In einer umkämpften Partie zeigte sich Hennweiler vor dem Tor äußerst effektiv. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt und konnten so früh die Weichen auf Sieg stellen. Spielerisch überzeugte der FCH mit guten Kombinationen. Grumbach dagegen erarbeitete sich zwar auch Möglichkeiten, ließ aber zu viel liegen. “Unterm Strich geht das Ergebnis in Ordnung”, teilte Benjamin Bohlander, Abteilungsleiter des TV, mit. Tore: 0:1 Arne Göretz (3.), 0:2 Drini Kelmendi (35.), 0:3 Drini Kelmendi (38.), 0:4 Moritz Maaß (41.), 1:4 Benjamin Bohlander (66.), 1:5 Oleksandr Palamarchuk (83.), 2:5 Kevin Cappel (84.)

Bollenbacher SV II – Spvgg Hochwald 0:2 (0:2). In der 24. Minute brachte Dominik Gross die Gäste in Führung, ehe Etienne Rodighiero noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (42.). Auch im zweiten Durchgang blieb Hochwald die spielbestimmende Mannschaft und ließ defensiv kaum etwas zu. Der BSV II kam lediglich zu einer nennenswerten Torchance. „Daher ist der Sieg für Hochwald völlig verdient”, betonte Lars Mildenberger, Trainer des BSV.

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II – VfL Weierbach 0:10 (0:6). Von Beginn an übernahmen die Gäste die Kontrolle, ließen den Ball souverän laufen und kombinierten immer wieder gefährlich vor dem Tor. Der FSV, der gleich auf mehrere Stammkräfte verzichten musste, konnte dem hohen Tempo und der spielerischen Überlegenheit der Weierbacher kaum etwas entgegensetzen. Hinzu kam, dass die Gastgeber aufgrund der personellen Situation mit Feldspielern im Tor agieren mussten, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte. Am Ende war der klare Sieg das Resultat einer überlegenen Vorstellung des VfL. „Ich hoffe, wir können in den kommenden Wochen nochmal auf den ein oder anderen ausgefallen Spieler zurückgreifen”, sagte Dominik Grill, Trainer des FSV. Tore: 0:1 Daniel Will (9.), 0:2 Daniel Will (14.), 0:3 Alexander Lamberti (25.), 0:4 Andreas Arend (32.), 0:5 Andreas Arend (35.), 0:6 Daniel Will (43.), 0:7 Koray Yilmaz (49.), 0:8 Jan Hoffmann (55.), 0:9 Andreas Arend (81.), 0:10 Finn Kost (90.)

Spvgg Teufelsfels – SG Veitsrodt/Tiefenstein 4:0 (2:0). Von Anfang an dominierten die Gastgeber das Geschehen und ließen defensiv kaum etwas zu. Kevin Schneider brachte seine Mannschaft in der 19. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause nach (45.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Teufelsfels tonangebend: Schneider erzielte in der 60. Minute seinen dritten Treffer, nur drei Minuten später erhöhte Denis Lorenz zum 4:0-Endstand. „Das dritte und vierte Tor haben wir in Unterzahl geschossen”, bemerkte Arthur Wenzel, Abteilungsleiter der Spvgg. Nick Schneider musste wegen Ballwegschießens das Spielfeld für zehn Minuten verlassen.

SG Perlbachtal – TuS Breitenthal/Oberhosenbach 5:1 (1:1). Nach einer frühen Führung durch Niklas Becker (7.) gelang den Gästen durch Oleksandr Kriazhenko schnell der Ausgleich (12.). In einer insgesamt ausgeglichenen ersten halben Stunde entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Nach der Pause übernahm die SG dann zunehmend die Kontrolle. Ein direkt verwandelter Freistoß von Tim Welschbach brachte in der 69. Minute die erneute Führung, die Felix Gehres (72.) und Marvin Reidenbach mit einem Doppelpack (78./84.) weiter ausbauten. „Ein großes Lob an die Mannschaft, die überragend füreinander gekämpft und ein super Spiel abgeliefert hat”, freute sich Christian Lukas, Abteilungsleiter der Gastgeber.

SV Stipshausen – SV Göttschied 1:3 (1:2). Nach einer druckvollen Anfangsphase der Gastgeber nutzte Göttschied in der 17. Minute einen Fehler konsequent aus und ging durch einen sehenswerten Distanzschuss von Niklas Jahke in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Stipshausen jedoch die direkte Antwort durch Tobias Petry. In einer offenen und körperbetonten Partie stellte Fabian Tressel kurz vor der Pause mit einem weiteren Weitschuss auf 1:2 (36.). Nach dem Seitenwechsel fanden die Gastgeber nicht mehr richtig ins Spiel und mussten verletzungsbedingt zweimal wechseln. Göttschied übernahm zunehmend die Kontrolle und baute den Vorsprung in der 58. Minute durch Justus Cullmann aus. In der Schlussphase verteidigten die Gäste kompakt und ließen kaum noch Möglichkeiten zu. „Alles in allem hat Göttschied dann intelligenter gespielt und verdient gewonnen”, sagte Sebastian Voigt, Trainer des SV Stipshausen und ergänzte: „Hervorzuheben ist die Schiri-Leistung. Ein großes Lob an Tim Fabian”, ergänzte Voigt.