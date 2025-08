Was ist dem VfL Weierbach und der neuen SG Veitsrodt/Tieenstein zuzutrauen? Das Auftaktduell der beiden Mannschaften liefert einen Fingerzeig.

Auf dem Favoritenzettel der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 sind sowohl der VfL Weierbach als auch die SG Veitsrodt/Tiefenstein kaum zu finden. Das ist etwas überraschend, weil beide offensichtlich recht gute Mannschaften an den Start bringen – insofern könnte das Auftaktduell dieser beiden Teams am Sonntag (15 Uhr) in Weierbach durchaus ein Treffen zweier Geheimfavoriten sein.

Die SG Veitsrodt/Tiefenstein steht vor ihrer Pflichtspielpremiere, und zumindest der Coach des ersten Gegners traut der neuen Spielgemeinschaft aus TuS Veitsrodt und TuS Tiefenstein etwas zu. „Das ist ein Team, das bestimmt schwer zu schlagen sein wird“, glaubt Oliver Kost. Der Trainer des VfL Weierbach liefert auch gleich die Begründung: „Da spielen noch immer sieben, acht richtig gute Kicker, die in der vergangenen Saison beim TuS Veitsrodt in der A-Klasse unterwegs waren.“

„Unsere Vorbereitung war gut, die Jungs haben super mitgezogen und auch unsere Ergebnisse haben gepasst“

VfL-Trainer Oliver Kost

Kost stuft den Auftaktgegner seines VfL Weierbach deshalb als „relativ gefährlich“ ein. Gleichwohl möchte der Coach erfolgreich in die neue Runde starten – und er ist guter Dinge: „Unsere Vorbereitung war gut, die Jungs haben super mitgezogen und auch unsere Ergebnisse haben gepasst.“ Bis auf ein 1:1 gegen A-Klassist Spvgg Fischbach fuhren die Weierbacher nur Siege ein. Gewöhnen möchte sich der VfL an die für ihn neue Spielklasse, schließlich hat ihn die Neueinteilung der BIR-B-Klassen in die Ost-Staffel des Fußballkreises gespült.

Der Kern des VfL-Teams ist geblieben, aber die Weierbacher haben sich viel breiter aufgestellt. Zudem kam der eine oder andere starke Akteur dazu – wie Daniel Will beispielsweise. Für Will ist das Auftaktduell besonders. Schließlich kam er gerade aus Veitsrodt, wo er für den TuS viele Jahre erfolgreich am Ball war.

Außerdem spielen: FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II – SV Stipshausen (Sonntag, 13 Uhr, Finsterheck), TV Grumbach – SG Perlbachtal, Spvgg Teufelsfels – TuS Breitenthal, SG Bergen/Berschweiler – SV Göttschied (alle Sonntag, 15 Uhr).