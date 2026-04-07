Ein Trainerduo statt eines Trios wird ab Sommer die Geschicke des TV Hettenrodt leiten. Ob in der B- oder in der A-Klasse wird sich noch zeigen.
Lesezeit 1 Minute
Der TV Hettenrodt wird mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison gehen. Der Tabellenzweite der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat Oliver Koerdt verpflichtet, der die Hettenrodter gemeinsam mit Sven Lorenz coachen wird.Derzeit ist Lorenz zusammen mit den Brüdern Andreas und Peter Franzmann noch Teil eines Hettenrodter Trainertrios.