Zusammen mit Sven Lorenz Oliver Koerdt wird Trainer beim TV Hettenrodt Sascha Nicolay 07.04.2026, 15:10 Uhr

i Die Fußball-Abteilungsleiter des TV Hettenrodt, Daniel Schreiber (links) und Mathias Kullmann rahmen die künftigen Trainer des Vereins ein. Oliver Koerdt (zweiter von rechts) kommt neu, Sven Lorenz geht in seine dritte Saison. Sebastian Kurz

Ein Trainerduo statt eines Trios wird ab Sommer die Geschicke des TV Hettenrodt leiten. Ob in der B- oder in der A-Klasse wird sich noch zeigen.

Der TV Hettenrodt wird mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison gehen. Der Tabellenzweite der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 hat Oliver Koerdt verpflichtet, der die Hettenrodter gemeinsam mit Sven Lorenz coachen wird.Derzeit ist Lorenz zusammen mit den Brüdern Andreas und Peter Franzmann noch Teil eines Hettenrodter Trainertrios.







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