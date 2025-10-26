Vier Teams punktgleich Zweiter Oberbrombach und Niederbrombach mit spannendem Derby Verena Müller-Baltes 26.10.2025, 20:04 Uhr

i Hendrik Kannengießer von der SG Idar-Oberstein schraubt sich vor dem Kasten des SV Gimbweiler in die Luft, kann die Kopfballchance aber nicht nutzen. Letztlich gewannen die Gimbweilerer das Duell 2:1. Stefan Ding

Eine Halbzeit lang schien der TuS Niederbrombach beim TuS Oberbrombach alles im Griff zu haben, doch dann nahm das Derby Fahrt auf, und die Gäste mussten froh sein, dass wenigstens noch einen Punkt geholt hatten.

Gleich vier Mannschaften drängeln sich nach dem Spieltag am Sonntag in der B-Klasse Birkenfeld 2 auf dem zweiten Platz, während Herbstmeister SG Niederhambach/Schwollen auch sein elftes Spiel gewonnen hat. Von den vier Mannschaften mit 20 Punkten auf Rang zwei (TuS Leisel, TuS Niederbrombach, SV Gimbweiler und SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt ging nur eine als Gewinner vom Platz.







