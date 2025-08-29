Der gegenseitige Respekt ist groß. Die SG Perlbachtal und der TuS Breitenthal schätzen sich. Am Sonntag stehen sich die bisher ausschließlich siegreichen Teams der B-Klasse Birkenfeld 1 in Kappeln gegenüber.

Neben der Partie des Tabellenzweiten, der SG Veitsrodt/Tiefenstein bei der Spvgg Teufelsfels am Sonntag um 15 Uhr in Schneppenbach, ist der Auftritt des Tabellenführers TuS Breitenthal/Oberhosenbach bei der SG Perlbachtal das Spitzenspiel des fünften Spieltags der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1. Am Sonntag um 15 Uhr ist Anstoß in Kappeln, und beide Teams werden versuchen, die bis dato weiße Weste zu behalten.

Eduard Meisner, Trainer des TuS Breitenthal, weiß, dass seinem Team ein schweres Spiel bevorsteht. Er sagt: „Die SG Perlbachtal ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Offensiv sind die Perlbachtaler sehr effektiv.„ Auch der Abteilungsleiter der SG, Christian Lukas, lobt den sonntäglichen Gegner. Er sagt: „Bei dem Startprogramm, das die Breitenthaler hatten, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit dieser Punktausbeute gerechnet. Aber ganz überrascht bin ich nicht, da Edu Meisner ein erfahrener Trainer ist, der weiß, worauf es ankommt in der B-Klasse und der selbst auch noch entscheidend auf dem Platz eingreifen kann."

„Aufgrund unserer guten Trainingsbeteiligung und weil wir eine überragende Truppe haben, bin ich sehr zuversichtlich.“

Christian Lukas

Beide Teams haben bislang alle Spiele gewonnen, wobei die SG Perlbachtal zwei (in Grumbach und zu Hause gegen den BSV II) und der TuS Breitenthal drei (bei der Spvgg Teufelsfels, zu Hause gegen TV Grumbach und bei der Spvgg Hochwald) Partien bestritten hat. Der Sieger des sonntäglichen Duells darf sich daher berechtigte Hoffnungen machen, dauerhaft um die Aufstiegsränge zu kämpfen.

Personell sieht es bei Meisners Team sehr gut aus. Er erklärt: „Wir sind bis auf Nicola Wanninger, der beruflich verhindert ist, komplett.“ Auch die Gastgeber können laut Lukas fast aus dem Vollen schöpfen. Er sagt: „Wir stehen fast komplett, lediglich Niklas Cramme fehlt urlaubsbedingt. Ich erwarte ein offenes Spiel, bei dem es auf die Tagesform und das nötige Matchglück ankommen wird.“ Insgesamt ist der Abteilungsleiter ohnehin sehr zufrieden mit seinem Team. Er erklärt: „Da wir zu Hause spielen, möchten wir das Spiel natürlich gewinnen, und ich bin da, aufgrund unserer guten Trainingsbeteiligung und weil wir eine überragende Truppe haben, sehr zuversichtlich.“

Alles in allem stehen sich am Sonntag in Kappeln zwei sehr ausgeglichene Teams gegenüber, die den Zuschauern ein umkämpftes Topspiel zeigen könnten. Es wird sehr spannend zu sehen sein, ob es einem der beiden Kontrahenten gelingt, die weiße Weste unbefleckt zu lassen.

Die weiteren Partien der B-Klasse Birkenfeld 1: TV Grumbach - FC Hennweiler (Samstag, 16 Uhr), Bollenbacher SV II - Spvgg Hochwald (in Kirchenbollenbach), BW Idar-Oberstein II - VfL Weierbach (auf dem Volkesberg, beide Sonntag, 13 Uhr), SV Stipshausen - SV Göttschied, Spvgg Teufelsfels - SG Veitsrodt/Tiefenstein (beide Sonntag, 15 Uhr).