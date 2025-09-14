Das Verfolgerduell der B-Klasse Bad Kreuznach 2 hält, was es verspricht. Die Kreuznacher Kickers und der VfL Sponheim bekämpfen sich bis in die Nachspielzeit und trennen sich 3:3.

Die SG Nordpfalz II hat in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 am siebten Spieltag ihren ersten Punkt eingefahren. Beim Mitaufsteiger FC Bad Sobernheim II holte das Team von Trainer Mario Jost ein 1:1. An der Tabellenspitze verpasste der FSV Bretzenheim einen zweistelligen Erfolg nur wegen der starken Leistung des gegnerischen Torwarts. Der Vorsprung des FSV wuchs auf drei Punkte an, da sich die Kreuznacher Kickers und der VfL Sponheim in einem turbulenten Spiel 3:3 trennten. Zur Freude von Gästecoach Marc Förster.

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – TSV Hargesheim II 0:2 (0:0). „Wieder einmal eine sehr unglückliche Niederlage für uns“, betonte SG-Abteilungsleiter Björn Strack und fügte an: „Wir hatten hochkarätige Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Leider scheitern wir mehrfach aus aussichtsreicher Position. Wir müssen vor dem Tor kaltschnäuziger werden. Das haben die Gäste mit Bravour zweimal gezeigt und dadurch verdient die drei Punkte eingefahren.“ Für die Hargesheimer netzten im Gutenberger Kerbespiel Luca Kaul (50.) und Pierre Ayikoe (51.).

FC Bad Sobernheim II – SG Nordpfalz II 1:1 (1:0). „Vom Spielverlauf und von den Chancen her hätten wir gewinnen müssen“, erklärte FCS-Trainer Jens Gräff und ergänzte: „Wir haben viele Chancen vergeben und ein blödes Freistoßtor bekommen. Danach hatten wir noch Chancen, die wir nicht genutzt haben. Es war ein glücklicher Punkt für die Nordpfälzer.“ Willian Romero (45.) traf für die Gastgeber, Basti Grünewald (80.) glich aus.

FC Schmittweiler-Callbach II – FSV Reiffelbach 5:1 (2:1). „Es war kein gutes Spiel von uns“, resümierte FCS-Trainer Torben Kemmries. „Dennoch war der Sieg hochverdient, da der FSV Reiffelbach selten gefährlich wurde. Wir hoffen, dass wir gegen den FSV Rehborn wieder auf hundert Prozent kommen.“ Die Tore des FC erzielten Kevin Maurer (6.), Merlin Werger (33.), René Specht (58.), Sascha Frenger (61.) und Andreas Müller (76.). Für die Gäste traf Benedict Nagel (42.).

Kreuznacher Kickers – VfL Sponheim 3:3 (1:1). „Ich bin mega stolz auf mein Team“, betonte VfL-Trainer Marc Förster und ergänzte: „Bei den Kickers 3:3 zu spielen, ist super. Wir haben zudem ohne fünf Spieler der Ersten gespielt.“ Die Sponheimer führten 2:1, kassierten dann aber in Überzahl das 2:2 und in der 90. Minute das 2:3 durch einen Foulelfmeter. „Da habe ich gedacht, na toll, jetzt bekommen wir noch das 2:4, doch dann machen wir in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Für mich sind die Kickers läuferisch und spielerisch die beste Truppe, gegen die wir bisher gespielt haben. Daher ist der Punkt hoch anzurechnen“, bilanzierte Förster. Für die Kickers waren Remzi Avdo (2) und Dennis Armbrüster erfolgreich, für die Sponheimer trafen Julian Schauß, Randy Mehler und Christian Härter.

FSV Bretzenheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III 9:0 (2:0). „Das war ein Spiel auf ein Tor“, resümierte FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch und ergänzte: „Dass wir nur mit 2:0 in die Pause gegangen sind, war dem Torwart der Gäste zu verdanken. Er hat wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. In der zweiten Hälfte mussten wir spielerisch mehr machen und haben das auch super umgesetzt. Es hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn das Spiel 15:0 ausgegangen wäre.“ Die Tore der Bretzenheimer teilten sich Michael Bischof (14., 82., 85.), Recep Söylemez (31., 57., 87.) und Robert Jakubowski (49., 50., 53.) auf.

SG Rheinhessen – FSV Rehborn 2:4 (1:1). FSV-Trainer Manuel Schmidt lobte den Gegner: „Die Rheinhessen haben die Räume eng und kompakt gehalten. Wir waren stark ersatzgeschwächt, da uns fünf Stammspieler gefehlt haben. Dementsprechend haben wir uns im Spiel nach vorne lange schwergetan. In der zweiten Hälfte haben wir uns dann mehr Tormöglichkeiten erspielt. Ein Riesen-Kompliment an mein Team, das zweimal trotz Rückstands füreinander eingestanden ist.“ Tore: 1:0 Manuel Ammelburger (39.), 1:1, 2:2 Lukas Münz (52., 67.), 2:1 Dario Cicu (57.), 2:3 Karim Gaafar (82.), 2:4 Arez Mahmoudi (85.).

SG Disibodenberg – TuS Gangloff 4:1 (3:1). „Es war ein komplett verdienter Sieg“, sagte SG-Trainer Tim Kreuscher und ergänzte: „Gegen tief stehende Gegner ist es nie einfach zu spielen. Die Jungs haben es aber gut gemacht. Wir haben zwar nicht alles abrufen können, was wir draufhaben, aber wir sind eine Mannschaft, die sich zurzeit sehr gut entwickelt und Potenzial für mehr hat.“ Tore: 1:0 Marcel Dreesbach (6.), 1:1 Johnny Hoffmann (24.), 2:1 Timo Simon (38.), 3:1 Christoph Wagner (44.), 4:1 Maximilian Höhn (90.).