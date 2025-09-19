TSV Bockenau II kämpft Nicht konkurrenzfähig, aber Aufgeben ist keine Option Florian Unckrich 19.09.2025, 13:00 Uhr

i Viel Betrieb vor dem Tor des TSV Hargesheim II (weiße Trikots): Das Team fordert am Sonntag Spitzenreiter FSV Bretzenheim heraus. Edgar Daudistel

Die Ausgangslagen in den B-Klassen sind sehr unterschiedlich. Während manche Teams schon ihre achte Partie bestreiten, steht für den FC Hennweiler erst der vierte Auftritt an, der hat es aber in sich.

Der TSV Bockenau II hat es in der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 nicht einfach. Für den TSV, der nach dem Aufstieg noch immer auf den ersten Punkt wartet, geht es derzeit nur um Schadensbegrenzung. „Wir sind so dermaßen vom Verletzungspech geplagt, dass wir aus den Verletzten und Fehlenden eine eigene Mannschaft stellen könnten“, erklärt Trainer Mark Tomschin.







