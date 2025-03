Neuer Trainer Gulipa feiert starken Einstand

Tabellenführer SG Hüffelsheim II pausierte am ersten Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 nach der Winterpause noch. Im Schatten des dominierenden Teams unterstrichen der SV Winterbach II und der FSV Bretzenheim ihre Ambitionen. Von den vier Spielen endeten drei mit Auswärtssiegen, bei denen der Gewinner mindestens sechs Treffer erzielte.

SG Soonwald II – FSV Bretzenheim 2:6 (0:3).„Das war ein Pflichtsieg“, sagte Matthias Münch, der Abteilungsleiter des FSV, war jedoch mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden. „Wir haben nur das Nötigste investiert. Dieses Mal hat es zwar gereicht, jedoch muss da in der Zukunft mehr kommen. Sonst wird es gegen andere Gegner schwer zu bestehen.“ Nico Wolf (4.) und Johann Nowicki (9.) brachten die Gäste früh in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Winterzugang Noel Becker (44.) auf 3:0. In der Schlussphase schraubten Münch (72., 85.) und Recep Söylemez (75.) das Ergebnis in die Höhe. „Am Ende zählen die drei Punkte. Für uns war es wichtig, dass wir einige A-Jugend-Spieler integrieren konnten, da wir kurzfristig auf einige Ausfälle reagieren mussten. Die Jungs, die eingesprungen sind, haben ihren Job sehr ordentlich gemacht“, fand Münch dann doch lobende Worte. Er möchte in Zukunft verstärkt auf die eigene Jugend bauen. Zum 1:4 traf der Soonwälder Thorsten Reinhardt (74.). Fabian Kreer (87.) betrieb mit dem 2:6 Ergebniskosmetik.

VfL Rüdesheim II – TSG Planig II 4:1 (3:0).Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Yasin Ünal (12.) und Mario Stüder (15.) verdient in Führung. „Das war eine sehr gute Anfangsphase“, lobte VfL-Trainer Leandro Gulipa, der sich bei seinem Debüt auf der Rüdesheimer Trainerbank gleich über einen Auftaktsieg freuen durfte. Noel Andre (35.) erhöhte. „Die TSG Planig kam besser aus der Pause und hat von Minute zu Minute mehr Druck aufgebaut. Da wurden wir das ein oder andere Mal in der Defensive sehr auf die Probe gestellt“, teilte Gulipa mit. In der Drangphase der Gäste markierte Björn Lewandowsky (58.) den Anschlusstreffer. „Wir haben dem Planiger Druck aber standgehalten und zum Abschluss noch einen Konter gefahren, wodurch wir die Partie endgültig entschieden haben“, fasste der neue Rüdesheimer Coach zusammen. Ünal (78.) setzte mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf.

SG Guldenbachtal II – SV Winterbach II 0:7 (0:2).„Wir haben etwas gebraucht, bis wir uns auf dem Geläuf zurechtgefunden haben. Zudem hat es die SG in der Anfangsphase gut gemacht“, berichtete SVW-Spielertrainer Marius Hirsch. Er fügte an: „Mit dem 1:0 ist dann der Knoten geplatzt.“ Marcel Herrmann (16.) und Sascha Mecking (41.) trafen. „Im zweiten Durchgang hat man unseren konditionellen Vorteil gemerkt. Die Heimmannschaft ist eingebrochen“, sagte Hirsch. David Wolf (53.), Jonas Götz (58., 83., 85.) und Johannes Lenhart (75.) machten es deutlich. „Ein Sieg, der auch in der Höhe verdient ist“, freute sich der Winterbacher Spielertrainer.

SG Rheinhessen – TSV Hargesheim II 0:6 (0:3).Mit einem halben Dutzend Tore feierte der TSV seinen ersten Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2025. „Das war das erwartet schwere Spiel“, sagte TSV-Spielertrainer Robin Schmidt, dessen Mannschaft Startschwierigkeiten auf dem Volxheimer Hartplatz hatte. Er ergänzte: „Die SG Rheinhessen hat ordentlich dagegengehalten. Unser 1:0 war letztendlich der Dosenöffner für den weiteren Spielverlauf.“ Nico Altenkirch (16., 52.), Luca Kaul (20., 65.) und Dennis Schicht (34., 63.) trafen sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang jeweils einmal. „Nachdem wir ins Rollen gekommen sind, war es ein verdienter Auswärtssieg“, sagte Schmidt abschließend.