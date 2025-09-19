SG Idar-Oberstein gastiert Nagelprobe für den starken Aufsteiger TV Hettenrodt 19.09.2025, 12:18 Uhr

i Vollen Einsatz, den hier Robin Juchem bei seiner Grätsche zeigt, braucht die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt, um beim TV Hettenrodt zu bestehen. Sabine Greber-Maier

Peter Franzmann, einer der drei Trainer des TV Hettenrodt, hat klare Erwartungen, wie seine Mannschaft im Top-Spiel gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt am Sonntag auftreten soll.

Als Aufsteiger macht der TV Hettenrodt seine Sache in der B-Klasse Birkenfeld 2 bisher richtig gut. Die Mannschaft des Trainertrios Andreas und Peter Franzmann sowie Sven Lorenz ist nach fünf Spielen Fünfter und hat schon drei Siege eingesammelt. „Wir haben bisher immer kämpferisch gute Spiele abgeliefert“, bestätigt Peter Franzmann.







