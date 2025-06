Bavaria Ebernburg wird Meister, die SG Nordpfalz bestreitet die Aufstiegsrunde, und der FC Martinstein und der FSV Reiffelbach stehen sich in einem Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 gegenüber.

Ohne Niederlage und mit 22 Siegen aus 24 Partien sicherte sich der FC Bavaria Ebernburg die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. „Wir sind alle überglücklich“, freute sich Bavaren-Trainer Bastian Kessel.

Er fügte an: „Was für eine Saison. Trotz der vielen Siege hat es sich erst am letzten Spieltag entschieden. Ganz großes Kompliment an die SG Nordpfalz. Wir haben ein besonderes Verhältnis zur SG Nordpfalz und zu ihrem Trainer Mario Jost. Ein ganz toller Mensch und Trainer. Die SG hätte es genauso verdient gehabt. Unterm Strich waren wir aber über die Saison gesehen drei Punkte besser. Jetzt geht es am Montag für einige nach Mallorca. Am Freitag startet dann die offizielle Mannschaftsfahrt. Ich glaube, das werden tolle Tage und Nächte.“

Auch Kessels Trainerkollege Jelle Ackermann freute sich über das Meisterstück: „Wir waren stets der Gejagte, haben es aber geschafft, dem Druck standzuhalten.“ Die beiden Coaches verlassen bekanntlich den Verein, verabschiedeten sich nun mit dem angestrebten Erfolg. „Die beiden haben einen extrem großen Anteil an dieser Meisterschaft“, sagte Bavaren-Vorstand Murat Wallrawe und ergänzte: „Sie haben es geschafft, aus den unterschiedlichen Charakteren des Kaders eine Mannschaft zu bilden.“ Ackermann bestätigte: „Ja, es ist ein Wir-Gefühl entstanden, nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder so ein richtiges Bavaria-Wir-Gefühl. Aber nur damit wirst du nicht Meister. Wir hatten auch schon jede Menge individuelle Klasse. Und so wurden wir punktemäßig das beste Team des Kreises Bad Kreuznach.“

Seit dem 24. April 2024 sind die Ebernburger ungeschlagen. „Hinter der Bavaria liegt eine lange Durststrecke, Olaf Runkel, Julian Meurer und ich haben die Verantwortung übernommen, als es nicht gut aussah um den Verein. Nun kehren wir in die A-Klasse zurück, in die wir hinwollten und in der wir mit unserer starken Gemeinschaft eine gute Rolle spielen wollen. Wir sind einfach überglücklich, dass uns das gelungen ist“, sagte Wallrawe.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – TuS Waldböckelheim II 1:2 (0:1). Fabian Fey (39.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Sven Sutor (52.) glich aus, ehe Sebastian Belter (74.) den Siegtreffer für die Waldböckelheimer, die sich mit dem Sieg retteten, erzielte. „Die erste Hälfte war eine gute Leistung, bis auf das Tor zum 1:0 gab es aber nichts Zählbares“, erklärte TuS-Abteilungsleiter Michael Klein und fügte an: „Anfang der zweiten Hälfte haben wir das Spiel hergeschenkt. Danach konnten wir es aber zu unseren Gunsten drehen. Der Schiedsrichter war etwas unglücklich und hat uns eine gute Chance abgepfiffen und einen klaren Elfmeter nicht gegeben.“

SG Disibodenberg – FSV Reiffelbach 5:2 (4:0). „Sowohl spielerisch als auch läuferisch war uns die SG Disibodenberg über 90 Minuten überlegen“, erklärte FSV-Trainer Niklas Becker. Tore: 1:0 Niklas Schönheim (10.), 2:0 Timo Simon (19.), 3:0 Christoph Wagner (21.), 4:0 Juri Blank (43.), 4:1 Tim Schiffler (52.), 4:2 Fatih Suayyiplar (53.), 5:2 Lukas Schäfer (74.).

FC Bavaria Ebernburg – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II 6:0 (2:0). Die Tore zum Meisterstück schossen Mehmet Karaer (19.), Mohammad Akhundzadeh (30., 73.), Samim Sidiqi (66.), Ulrich Ackermann (71.) und Fabian Twardawski (90.).

FC Martinstein – VfL Simmertal II 1:1 (0:1). Es dauerte bis zur 44. Minute, bis Tobias Schwabauer für die Führung der Simmertaler sorgte. In Hälfte zwei glich Ioan Pesti (75.) aus. „Zum Spiel gibt es nichts Besonderes zu erwähnen“, sagte VfL-Trainer Simon Schlarb, der seine letzte Partie als Trainer und Spieler absolvierte. Dank des Punktgewinns zog der FC mit dem FSV Reiffelbach gleich und bestreitet am Freitag in Lauschied ein Abstiegsendspiel.

FSV Rehborn – TuS Gangloff 5:5 (4:4). „Es war von beiden Seiten ein Spiel mit offenem Visier, was auch das Ergebnis zeigt“, sagte FSV-Trainer Manuel Schmidt und ergänzte: „Leider hat es meine Mannschaft nicht geschafft, sowohl die 3:1- als auch die 4:2-Führung über die Runden zu bringen. Am Ende haben die Jungs Moral gezeigt und nach dem 4:5-Rückstand immerhin ein Unentschieden gerettet.“ Die Torschützen der Rehborner waren Lukas Münz (3), Maximilian Bappert und René Schmitt. Bei den Gangloffern jubelten Philipp Rahn (2), Samuel Rahn (2) und Marvin Köhler.

SG Nordpfalz – FC Schmittweiler-Callbach II 5:1 (3:0). Die Tore der Nordpfälzer schossen Philipp Seiss (14.), Julian Aff (29., 51.), Elias Barie (30.) und Levi Luy (63.). Für den FC traf Fabian Boppel (64.). „Der Sieg war in der Höhe verdient. Wir haben vor allem in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel gemacht“, resümierte SG-Trainer Mario Jost und ergänzte: „Wir gratulieren den Ebernburgern zur Meisterschaft. Sie haben eine absolute Meistersaison gespielt. Da kann man nur den Hut ziehen.“