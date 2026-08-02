Der Neuanfang der TSG Planig in der B-Klasse endete mit einem Kerbesieg und dem knappesten aller Ergebnisse. Mit 1:0 siegten die Schützlinge von Neu-Trainer Heiko Meisenheimer.
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Eine frühe Rote Karte für den eigenen Torwart schockte die SG Waldlaubersheim/Gutenberg nicht. Ihr neuer Trainer Marc Förster feierte einen 6:1-Einstand. Auch auf vielen anderen Plätzen der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ging es torreich zu. Es fielen insgesamt 36 Treffer, mehrere Klubs landeten Kantersiege.