Nach fünf überzeugenden Starterfolgen musste sich der VfL Sponheim in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 erstmals geschlagen geben. Doch Trainer Marc Förster zeigt sich zufrieden, wie sich seine Mannschaft derzeit verkauft.

Das Spitzenspiel der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 ging an den FSV Bretzenheim. Er bescherte dem VfL Sponheim die erste Saison-Niederlage und schob sich am Kontrahenten vorbei auf den ersten Platz. Am Tabellenende fuhr die SG Rheinhessen die ersten Punkte ein.

FSV Rehborn – SG Disibodenberg 1:4 (1:2). „Im Großen und Ganzen kann ich meiner Mannschaft, was die Einstellung betrifft, keinen Vorwurf machen“, betonte FSV-Trainer Manuel Schmidt und fügte an: „Lediglich die individuellen Fehler, die wir gemacht haben, waren zu viel. Gegen die Topmannschaften wird es so schwer, Punkte zu holen.“ SG-Trainer Tim Kreuscher ergänzte: „Es war über 90 Minuten ein super Spiel von uns. Jeder hat für jeden gekämpft, Zweikämpfe wurden angenommen, und wir haben alles reingeworfen, um den verdienten Derbysieg einzufahren.“ Die Tore der Disibodenberger schossen Maximilian Höhn (20.) und Jonas Schumacher (40., 82., 84.). Für den FSV traf Lukas Münz (27.).

FC Schmittweiler-Callbach II – FC Bad Sobernheim II 2:3 (2:2). „Das waren eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg“, erklärte Gäste-Trainer Jens Gräff und ergänzte: „Es gibt nichts Schöneres, als mit drei Punkten aufs Innenstadtfest zu fahren.“ Tore: 1:0 Kevin Maurer (11.), 1:1 Giano Feltrin (21.), 1:2 Michael Kossig (24.), 2:2 Julian Bachmann (37.), 2:3 Javier Martel (58.).

TSV Hargesheim II – SG Nordpfalz II 9:1 (8:1). Der Gastgeber ließ gegen den Aufsteiger trotz eines frühen Rückstands nichts anbrennen. Tore: 0:1 Nico Franze (5.), 1:1 Pierre Ayikoe (6.), 2:1, 4:1, 6:1, 8:1 Nico Kihm (8., 13., 25., 45.), 3:1, 5:1, 7:1 Luca Kaul (10., 14., 32.), 9:1 Dennis Schicht (48.).

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 1:6 (0:3). „Der Gegner legte los wie die Feuerwehr“, berichtete der Meisenheimer Trainer Leon Skär. In Hälfte eins hatte sein Team trotzdem gute Ballbesitzphasen, es haperte allerdings an den letzten Pässen in die Spitze. Zu Beginn der zweiten Hälfte verkürzte die SGM durch Sven Sutor und schnupperte an einer Aufholjagd. Ein Waldlaubersheimer Konter zum 4:1 entschied die Partie. „Die Gäste haben verdient gewonnen, allerdings zu hoch“, bilanzierte Skär. Für die Waldlaubersheimer trafen Tobias Meuser (4.), Timo Dreßler (14.), Omid Mohammadi (38.), Arman Mohammedi (67., 89.) und Murat Güler (83.).

TSV Langenlonsheim/Laubenheim – Kreuznacher Kickers 1:4 (1:2). „Unser Sieg geht in Ordnung“, resümierte Kickers-Trainer Torsten Scharf und fügte an: „Wir waren von Anfang an die bessere Mannschaft und haben weitestgehend auf ein Tor gespielt. Das 1:0 des TSV fiel nach einer Unachtsamkeit. Wir haben uns davon nicht beirren lassen.“ Die Torschützen der Gäste waren Denis Blak, Remzi Avdo, Tarik Tries sowie Shawn Büttenbender. Für den TSV war Erjon Basha erfolgreich.

FSV Reiffelbach – SG Rheinhessen 0:3 (0:1). „Normalerweise gebe ich keine Meinung über die Schiedsrichter ab und bin froh, dass es überhaupt noch Freiwillige gibt“, betonte FSV-Trainer Niklas Becker. „Allerdings muss ich leider sagen, dass die Leitung katastrophal war und das Spiel dadurch entschieden wurde. Er war nicht neutral, hat nur für den Gegner gepfiffen. Trotzdem haben wir bis auf die ersten zehn Minuten kein gutes Spiel gemacht.“ In die Torjägerliste der SG trugen sich Dario Cicu, Machmud Al Schehabi und Cedric Westhöfer ein.

VfL Sponheim – FSV Bretzenheim 1:4 (0:2). „Am Ende war es ein verdienter Sieg für die Bretzenheimer“, sagte VfL-Trainer Marc Förster und ergänzte: „Wir haben in der ersten Hälfte unsere Chancen nicht genutzt. In der zweiten Hälfte lief es gut. Wir haben das 2:1 gemacht, aber dann aufgehört, Fußball zu spielen. Zwei individuelle Tore haben die Niederlage besiegelt. Die Bretzenheimer waren körperlich und läuferisch besser.“ Die Tore für die Gäste schossen Abdullah Ahmad (35.), Ben von der Weiden (43., 62.) und Jonathan Weingärtner (59.). Das Tor der Sponheimer erzielte Julian Schauß (49.).