Alle sieben Partien des ersten Spieltags der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 endeten mit mindestens zwei Toren Differenz. Den klarsten Erfolg landete der VfL Sponheim, der zweistellig in Bad Sobernheim gewann.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 1:5 (1:1). „Die neue Saison war noch keine Minute alt, da mussten wir nach einer Unachtsamkeit ein Kopfball-Gegentor nach einem Standard hinnehmen“, berichtete SGM-Trainer Leon Skär, der ergänzte: „Wir haben uns kurz geschüttelt und kamen dann besser ins Spiel.“ Durch ein Freistoßtor von Dominik Kercher (23.) glichen die Gastgeber aus. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, doch die SGM arbeitete diszipliniert gegen den Ball und hielt das 1:1 eine gute Stunde lang. „Hinten raus hat sich der konditionelle Unterschied bemerkbar gemacht. Bei uns häuften sich individuelle Fehler. Das Ergebnis ist in meinen Augen vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Dennoch haben die Gäste das Spiel beherrscht und verdient gewonnen“, resümierte Skär. Die Tore für die Gäste schossen Erjon Basha (1.), Johannes Graffe (65.), Atilla Kutsalcan (67.) und Semih Tokelli (75., 90.).

FSV Rehborn – SG Nordpfalz II 3:0 (1:0). Mit einigen Zugängen startete der FSV vielversprechend in die Runde. FSV-Trainer Manuel Schmidt sagte: „Meine Mannschaft war im Ballbesitz sehr dominant und zielstrebig. In der neunten Minute gingen die Rehborner durch Sadegh Yousefi in Führung. Gegen den tief stehenden Gegner tat sich sein Team schwer, sich weitere Chancen zu erspielen. Erst durch ein paar Veränderungen trat der FSV in der zweiten Hälfte besser auf. René Schmitt (52.) mit einem tollen Fallrückzieher ins Kreuzeck sowie Amadou Bah in der Nachspielzeit machten den Erfolg perfekt.

FC Bad Sobernheim II – VfL Sponheim 0:10 (0:5). 20 Minuten lang war das Spiel ausgeglichen. „Mit dem zweiten und dritten Tor war es dann rum bei den Bad Sobernheimern. Sie haben sich ab diesem Zeitpunkt aufgegeben“, sagte VfL-Trainer Marc Förster und schob hinterher: „Alles in allem war es ein verdienter Sieg, der ein wenig zu hoch ausgefallen ist.“ Die Tore zum Kantersieg erzielten Murat Üydül (24.), Randy Mehler (27., 43.), Kaan Ok (45., 45.), Julian Schauß (47., 55.), Max Zimmermann (55., 59.) und Leonardo Toves (65.).

Kreuznacher Kickers – SG Rheinhessen 4:1 (1:1). Die Kickers konnten in der ersten Hälfte nicht an das starke Pokalspiel gegen den FC Bad Sobernheim anknüpfen. Kickers-Trainer Torsten Scharf berichtete: „Wir kamen ganz schlecht ins Spiel und haben früh einen Elfmeter verursacht. Danach haben wir uns dann ein bisschen ins Spiel reingekämpft. In der zweiten Hälfte war das Spiel viel besser von uns, und wir haben aufgrund der zweiten Hälfte verdient gewonnen. Der Gegner jedoch hat das vor allem in der ersten Hälfte richtig gut gemacht.“ Tore: 0:1 Elias Bouhki (11.), 1:1 Tarik Tries (33.), 2:1, 3:1 Francesco Armbrüster (52., 73.), 4:1 Denis Blak (90.).

FSV Bretzenheim – FC Schmittweiler-Callbach II 3:0 (3:0). Die Tore zum Heimerfolg schossen Denis Bischof (35., 42.) und Michael Bischof (44.). „Wir waren 90 Minuten klar überlegen und haben nur auf ein Tor gespielt“, sagte FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch. Er fügte an: „Der FCS hatte nicht einen Torabschluss in den 90 Minuten. Wir haben es von hinten sehr gut rausgespielt und diszipliniert agiert. Die letzten 20 Minuten haben wir die Zeit nur noch runtergespielt, und man hat auch gemerkt, dass der Gegner keine Kraft mehr hatte.“

SG Waldlaubersheim/Gutenberg – FSV Reiffelbach 6:1 (2:0). „In der ersten Hälfte haben wir uns schwergetan“, sagte SG-Trainer Björn Strack und fügte an: „Wir hatten zwar die größeren Spielanteile, haben es dennoch nicht richtig zu Ende gespielt. Der Gegner hat aber auch mit viel Einsatz dagegengehalten und sich tapfer gewehrt.“ In der zweiten Hälfte lief es bis auf einen Abstimmungsfehler, der zum Gegentreffer führte, besser. Die SG ließ den Ball laufen und verbuchte einen verdienten Heimsieg. Die Tore für die Heimelf erzielten Marc Kleindopff (26.), Omid Mohammadi (31.), Arman Mohammedi (53., 66.), Michael Vosskühler (63.) und Shervan Mamo (89.). Für die Gäste war Fatih Suayyiplar (50.) erfolgreich.

TSV Hargesheim II – TuS Gangloff 5:3 (2:1). Die Hargesheimer hatten mehr Ballbesitz und mehr Offensivaktionen. TuS-Trainer Jan Riemenschnitter erklärte: „Wir haben versucht, kompakt zu verteidigen. Aufgrund der Spielanteile geht der Sieg der Hargesheimer in Ordnung, allerdings wäre mit ein bisschen mehr Spielglück auch ein Unentschieden möglich gewesen.“ Jannik Schwehm, Samuel Rahn und Luca Edinger trafen für die Gangloffer.