FSV Rehborn überrascht Münz-Hattrick: Bretzenheimer verlieren Rang eins Florian Unckrich 30.11.2025, 21:55 Uhr

Am letzten kompletten Spieltag vor der Winterpause könnte das Meisterschaftsduell in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 eine entscheidende Wende genommen haben. Die SG Disibodenberg ist trotz einer durchschnittlichen eigenen Leistung nun vorne.

Die SG Disibodenberg übernahm die Tabellenführung der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 und überwintert auch auf dem Platz an der Sonne. Die Mannschaft benötigte dazu neben dem eigenen Sieg die Schützenhilfe des Lokalrivalen FSV Rehborn, der den bisherigen Spitzenreiter FSV Bretzenheim überraschend deutlich in die Knie zwang.







