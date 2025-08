Noch bevor der VfL Rüdesheim II seine ersten Minuten der neuen Spielzeit in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 absolviert hat, kann die Rosengartenelf bereits ein Haken hinter ihrem ersten Saisonziel machen. „Wir wollten es schaffen, wieder einen geregelten Trainingsbetrieb für unsere zweite Mannschaft herzustellen. Das ist uns in der Vorbereitung sehr gut gelungen, da wir keine einzige der angesetzten Trainingseinheiten absagen mussten“, freut sich VfL-Vorsitzender Alexander Thomas über den Aufschwung seiner Reserve.

Den Grundstein für diese positive Wendung legte Thomas mit der Verpflichtung von Trainer Leandro Gulipa, der das Zepter im Winter übernommen hat. „Man merkt, dass Leandro Bock auf die Aufgabe hat und überträgt diese Euphorie auch auf die Mannschaft“, berichtet Thomas und fügt hinzu: „Ein weiterer Grund ist, dass wir einige A-Jugendspieler in den Seniorenbereich einbinden konnten. Die Jungs wollen sich beweisen und bringen dementsprechend eine richtig gute Motivation mit.“ Zum Auftakt hat der VfL Rüdesheim II am Sonntag den TuS Waldböckelheim II zu Gast. „Natürlich würden wir gerne mit einem Dreier in die Runde starten. Aber derzeit machen wir uns noch keine Gedanken um die Platzierung. Wichtiger ist es, dass wir die Stimmung in der Mannschaft hochhalten und somit für die nächsten Jahre einen Grundstein legen können“, erklärt der Vorsitzende und ergänzt: „Wenn wir uns im Winter eine gute Ausgangslage geschaffen haben sollten, können wir über neue Ziele nachdenken. Bis dahin steht der Spaßfaktor ganz klar im Vordergrund.“

Neu dabei im Kreis Bad Kreuznach ist der SV Oberhausen II, der zuvor dem Kreis Birkenfeld zugeordnet war. Der SVO II empfängt den VfL Simmertal II. Nach dem Abstieg aus der A-Klasse gilt es für die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, auf dem schnellsten Weg in der neuen Liga anzukommen. Beweisen kann sich die SG im Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II. Neben dem TuS Roxheim, der allerdings erst am Mittwoch gegen die TSG Planig II in die Runde startet, hat Thomas die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg ganz oben auf dem Favoritenzettel stehen: „Ich habe Spabrücken auf dem VG-Turnier gesehen. Was sie da abgeliefert haben, macht sie automatisch zum Favoriten der B-Klasse.“ Ob die SG ihrem Favoritenstatus gerecht wird, muss sie bei Aufsteiger TSV Bockenau II unter Beweis stellen. Bereits am Samstag gastiert die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II bei der SG Hochstetten/Nußbaum.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 setzt der FSV Bretzenheim seinen Verjüngungsprozess fort. „Wir setzen verstärkt auf unsere Jugend, nur so können wir uns nachhaltig für die Zukunft aufstellen“, sagt FSV-Abteilungsleiter Matthias Münch, der zeitgleich auch die A-Jugend des FSV trainiert. Er fügt an: „Damit kann ich den Jungs noch besser helfen, sie an den Männerbereich heranzuführen.“ Nachdem der FSV vergangene Saison lange oben mitspielte, ging dem Vorjahressechsten gegen Ende die Puste aus. „Das ist gar kein Problem“, sagt Münch und ergänzt: „Diese Saison rückt die Tabelle in den Hintergrund. Wir müssen lernen, konstanter zu werden. Lieber fahren wir dauerhaft im dritten Gang, als zu oft zwischen dem ersten und sechsten Gang hin und her zu wechseln.“ Zum Auftakt darf sich der FSV Bretzenheim über ein Heimspiel gegen den FC Schmittweiler-Callbach II freuen. „Ein richtig guter Gegner zum Start“, sieht der Abteilungsleiter den Kontrahenten in der Favoritenrolle. „Wir haben uns aber vorgenommen, die Punkte in Bretzenheim zu behalten, um mit einem guten Gefühl in die Runde zu starten“, sagt Münch.

Beim VfL Sponheim hofft Trainer Marc Förster auf eine ruhige Spielzeit. Für seine Mannschaft geht es zum Duell bei Aufsteiger FC Bad Sobernheim II. In einem Derby empfangen die Kreuznacher Kickers die SG Rheinhessen. In der abgelaufenen Saison hatten die Kickers im Tabellenbild die Nase vorne. Der SG ist jedoch zuzutrauen, den Kickers aus dem Salinental den Saisonstart zu vermiesen. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Winterbach II zog der TSV Hargesheim II am Ende den kürzeren und schloss die Runde als Dritter ab. Die TSV-Zweite möchte sich erneut im oberen Tabellendrittel ansiedeln und hat im TuS Gangloff eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Besser abschneiden als in der Vorsaison, das würde den Verantwortlichen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg gut schmecken. Im ersten Heimspiel der neuen Spielzeit empfängt die SG den FSV Reiffelbach. Bereits am Samstag gastiert A-Klassen-Absteiger TSV Langenlonsheim/Laubenheim bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, und der FSV Rehborn empfängt den Aufsteiger SG Nordpfalz II.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 startet die Spvgg Teufelsfels gegen den TuS Breitenthal in die Saison. Die SG Bergen/Berschweiler gibt ihre Visitenkarte zudem beim SV Göttschied ab. Zudem steht direkt ein Derby an: Der TV Grumbach erwartet den Vorjahres-Zweiten, die SG Perlbachtal.

SG Weinsheim II siegt auf den letzten Drücker

Die SG Weinsheim II, einer der Titelfavoriten in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1, ist mit einem 3:2 (2:2)-Erfolg in die Runde gestartet. Der Erfolg bei der SG Guldenbachtal II wurde aber erst auf den letzten Drücker eingetütet. Joel Knaus traf in der vierten Minute der Nachspielzeit. Zudem mussten die Weinsheimer einen 0:2-Rückstand aufholen. Jonas Müller (4.) und Leon Lindner (24.) hatten die Gäste in Führung gebracht. Max Bernhard (32.) und Steven Thiel (33.) glichen mit einem Doppelschlag in Überzahl aus. Ein Spieler der Guldenbachtaler hatte in Minute 29 die neue Gelbe Karte Plus gesehen und musste für zehn Minuten vom Feld. olp