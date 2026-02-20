Klarheit beim FSV Bretzenheim: Münch lobt Kayas Arbeit und verlängert mit dem Coach
Klarheit beim FSV Bretzenheim
Münch lobt Kayas Arbeit und verlängert mit dem Coach
Das passt: Sinan Kaya leistet glänzende Aufbauarbeit beim SV Bretzenheim und führte das verjüngte Team in die Spitzengruppe der B-Klasse. Die Trainerverlängerung war somit ein Selbstläufer.
Lesezeit 2 Minuten
Der FSV Bretzenheim setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Sinan Kaya hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem Tabellenzweiten der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 damit auch in der Saison 2026/27 erhalten.