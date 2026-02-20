Klarheit beim FSV Bretzenheim Münch lobt Kayas Arbeit und verlängert mit dem Coach 20.02.2026, 09:00 Uhr

i Daumen nach oben: Trainer Sinan Kaya (links) und Matthias Münch (Sportlicher Leiter) freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit beim FSV Bretzenheim. FSV Bretzenheim/Münch

Das passt: Sinan Kaya leistet glänzende Aufbauarbeit beim SV Bretzenheim und führte das verjüngte Team in die Spitzengruppe der B-Klasse. Die Trainerverlängerung war somit ein Selbstläufer.

Der FSV Bretzenheim setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie: Trainer Sinan Kaya hat seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt dem Tabellenzweiten der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 damit auch in der Saison 2026/27 erhalten.







Artikel teilen

Artikel teilen