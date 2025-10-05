Beim Spiel in Hochstetten ist ein Spieler zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Wechsel an der Tabellenspitze der B-Klasse Bad Kreuznach 1 rückt dadurch in den Hintergrund.

Eine überraschende Niederlage bei Kellerkind SV Oberhausen II kostete die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II die Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die SG Weinsheim II und der SV Winterbach II zogen vorbei. Das Spiel SG

Guldenbachtal II gegen VfL Rüdesheim II fiel wegen der Platzverhältnisse aus.