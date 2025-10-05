Oberhausener überraschen
Mitchell verzeiht seinem jungen Team den Ausrutscher
Symbolbild
dpa

Beim Spiel in Hochstetten ist ein Spieler zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Wechsel an der Tabellenspitze der B-Klasse Bad Kreuznach 1 rückt dadurch in den Hintergrund.

Lesezeit 3 Minuten
Eine überraschende Niederlage bei Kellerkind SV Oberhausen II kostete die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II die Tabellenführung in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Die SG Weinsheim II und der SV Winterbach II zogen vorbei. Das Spiel SG Guldenbachtal II gegen VfL Rüdesheim II fiel wegen der Platzverhältnisse aus.

Ressort und Schlagwörter

B-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

Top-News aus dem Sport