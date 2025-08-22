Am vierten Spieltag der Fußball- B-Klasse Bad Kreuznach 1 steht das Duell zwischen der SG Weinsheim II und der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II im Fokus. Für die Gäste ist es ein echter Härtetest, wie auch Spielertrainer Christian Mitchell betont: „Wir können positiv auf den Saisonstart zurückblicken. Der Abstieg hängt keinem mehr in den Köpfen. Manchmal ist es besser, wenn man einen Schritt zurückgeht, um dann den nächsten wieder nach vorne zu machen.“

Die Merxheimer haben in der Sommerpause einige junge Spieler in ihre Mannschaft integriert. „Durch die vielen neuen jungen Spieler sind wir besser aufgestellt und haben eine super Stimmung im Team“, erklärt Mitchell. Dies spiegelt sich auch in der Trainingsbeteiligung wider, die bislang hervorragend ist. Vom Auswärtsspiel am Weinsheimer Palmstein erwartet der Spielertrainer ein stimmungsvolles Duell: „Ich freue mich auf das Spiel in Weinsheim. Dort haben immer sehr emotionale Begegnungen stattgefunden. Die Nähe zu den Zuschauern lässt den Sportplatz zu einem echten Hexenkessel werden.“ Auch sportlich sieht Mitchell eine große Herausforderung, er erläutert: „Mit der SG Weinsheim II haben wir den ersten richtigen Gradmesser vor der Brust. Ich erwarte ein zweikampfbetontes Spiel auf Augenhöhe.“ Personell kann die SGM fast aus dem Vollen schöpfen, einzig Mike Horlacher fällt mit einer Knöchelprellung aus. „Ansonsten gehen wir mit der ganzen Kapelle an den Start“, sagt Mitchell.

Neben dem Topspiel gibt es weitere spannende Begegnungen. Der VfR Kirn/SC Kirn-Sulzbach II empfängt den SV Winterbach II, der sich nach zwei Kantersiegen in der Spitzengruppe eingereiht hat, während die punktlose SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II zu Hause auf den TuS Waldböckelheim II trifft. Der TSV Bockenau II will gegen die SG Guldenbachtal II punkten, und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg II bekommt es mit dem Pokalsieg über den Sponheim im Rücken mit dem SV Oberhausen II zu tun. Am Nachmittag rundet die Partie zwischen dem TuS Roxheim und der SG Hochstetten/Nußbaum den Spieltag ab. Ein Aufeinandertreffen zweier sehr formstarker und ambitionierter Mannschaften, das ebenfalls viel Spannung verspricht.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 2 versprechen gleich mehrere Partien enge Duelle und viel Spannung. Bereits am frühen Nachmittag empfängt der FC Schmittweiler-Callbach II die SG Disibodenberg. Beide Teams wollen sich in der Tabelle nach vorne orientieren, und so ist von Beginn an mit viel Einsatz zu rechnen. Die Disibodenberger haben am Mittwoch mit dem Pokalerfolg über den VfL Simmertal ein Ausrufezeichen gesetzt und werden mit breiter Brust anreisen. Parallel dazu trifft die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II auf den TSV Hargesheim II. Ein Spiel, in dem sich die Heimelf in der derzeitigen Verfassung nur wenig ausrechnen dürfte. Ein echtes Highlight erwartet die Zuschauer in Laubenheim. Der TSV Langenlonsheim/Laubenheim trifft auf die SG Waldlaubersheim/Gutenberg. Beide Teams liegen in der Tabelle gleichauf und wollen im direkten Duell für Furore sorgen. Spannung bis in die Schlussminuten ist dabei fast garantiert.

Der TuS Gangloff bekommt es zudem mit dem FSV Bretzenheim zu tun. Die erste Aufgabe der Gastgeber wird es sein, ein Team stellen zu können. In der Vorwoche verzichteten sie auf die Austragung des Spiels in Waldlaubersheim. Die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an und könnten mit einem Auswärtssieg ihre makellose Bilanz weiter ausbauen. Ebenfalls interessant wird es in Rehborn, wo der FSV die Kreuznacher Kickers empfängt. Ein Spiel, das sowohl vom Kampfgeist als auch vom Offensivdrang beider Teams geprägt sein dürfte. Abgerundet wird der Spieltag mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Sponheim und der Spielgemeinschaft Nordpfalz II. Die Sponheimer unter Trainer Marc Förster führen die Tabellen nach starken Auftritten an und werden auch bei der SG Nordpfalz II in die Favoritenrolle schlüpfen. Allerdings kassierten die Sponheimer am Mittwoch im Pokal in Spabrücken einen kleinen Dämpfer. Mal sehen, wie sie diesen verarbeiten werden.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 überstrahlt das packende Derby zwischen dem FC Hennweiler und der Spvgg Teufelsfels alles. Wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, ist von Beginn an Leidenschaft garantiert. Beide werden alles daran setzen, den Rivalen zu bezwingen und die drei Punkte in die eigene Richtung zu ziehen. Auch in Stipshausen geht es heiß her: Der SV Stipshausen empfängt den TV Grumbach. Die Gäste haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie jederzeit für eine Überraschung gut sind. Die noch ungeschlagene SG Perlbachtal will auf heimischem Rasen ihre Stärke ausspielen, doch mit dem Bollenbacher SV II reist ein Gegner an, der keinesfalls unterschätzt werden darf.