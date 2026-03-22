Aufsteiger SG Nordpfalz II tritt im Jahr 2026 viel gefestigter auf, landete bereits den zweiten Sieg und verließ nun auch den letzten Platz der B-Klasse Bad Kreuznach 2.
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Keine Blöße gaben sich die beiden punktgleichen Top-Teams der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Der FSV Bretzenheim und die SG Disibodenberg holten bei Kellerteams Dreier.SG Nordpfalz II – FC Bad Sobernheim II 3:2 (1:2). „In der ersten Hälfte waren wir die bessere und in der zweiten Hälfte dann die schwächere Mannschaft“, resümierte FCS-Trainer Jens Gräff.