Aufsteiger SG Nordpfalz II tritt im Jahr 2026 viel gefestigter auf, landete bereits den zweiten Sieg und verließ nun auch den letzten Platz der B-Klasse Bad Kreuznach 2.

Keine Blöße gaben sich die beiden punktgleichen Top-Teams der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2. Der FSV Bretzenheim und die SG Disibodenberg holten bei Kellerteams Dreier.

„In der ersten Hälfte waren wir die bessere und in der zweiten Hälfte dann die schwächere Mannschaft“, resümierte FCS-Trainer Jens Gräff.