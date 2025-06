Die letzte offene Frage in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 war die nach dem Teilnehmer an der Aufstiegsrunde. Die Aufholjagd des TSV Hargesheim II wurde nicht belohnt, der SV Winterbach II verteidigte seinen Vorsprung.

Der SV Winterbach II hat seinen Punkte-Vorsprung über die Ziellinie gerettet. Mit einem 2:0 in Planig stellte das Team den zweiten Platz in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 sicher und kämpft in der Aufstiegsrunde mit der SG Nordpfalz um den Sprung in die A-Klasse.

TSG Planig II – SV Winterbach II 0:2 (0:2).„Das war ein sehr zähes Spiel“, sagte SVW-Spielertrainer Marius Hirsch. Nach einem Eckball brachte Johannes Lenhart (32.) den Favoriten in Führung. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte Jonas Götz. „Nach dem Seitenwechsel wurde es noch zäher“, teilte Hirsch mit, dessen Mannschaft nicht die beste Saisonleistung an den Tag legte. Er fügte an: „Nichtsdestotrotz war es ein hochverdienter Auswärtssieg. Wir haben keine Planiger Torchance zugelassen und letztendlich gegen eine Acht-Mann-Mauer zwei Tore erzielt. Die Konzentration ist jetzt voll auf die Aufstiegsrunde gerichtet, auf die wir uns riesig freuen.“

VfL Rüdesheim II – SG Waldlaubersheim/Gutenberg 2:6 (0:0). „Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen“, berichtete VfL-Trainer Leandro Gulipa. Timo Dreßler (51.) traf nach dem Seitenwechsel für die SG. „Wir hatten eine schnelle Antwort parat, haben aber anschließend den Gutenbergern mit unnötigen Fehlern das Spiel geschenkt“, sagte der Rüdesheimer Coach. Yasin Ünal (55.) erzielte den Ausgleich. Maurice Schenk (60.) und Tim Schön (70., 73.) sowie Tobias Meuser (81.) schraubten das Ergebnis für die Gäste in die Höhe. Zwar sorgte Enrico Piccoli (85.) noch für Ergebniskosmetik, doch das letzte Wort hatte erneut Dreßler (87.).

SG Soonwald II – TSV Hargesheim II 3:4 (3:3).„Der TSV hat uns total unterschätzt und nicht damit gerechnet, dass wir so dagegenhalten können“, sagt SGS-Trainer John Moreno, der gerne etwas Zählbares mitgenommen hätte. Christopher Schmidt (8.) und Jonas Weis (10.) trafen früh für den TSV. Zwar verkürzte Fabian Kreer (17.), doch Weis (19.) legte wieder vor. Im direkten Gegenzug verkürzte Kreer (20.) erneut, ihm gelang auch der Ausgleich (43.). „Wir waren mindestens ebenbürtig, haben zum Schluss einfach gepennt und ein unnötiges Gegentor zugelassen“, berichtete Moreno. Für den Hargesheimer Siegtreffer war Philipp Heth (71.) zuständig.

SG Guldenbachtal II – SG Weinsheim II 1:4 (1:4).In seinem letzten Spiel als Weinsheimer Trainer ließ es sich André Bodem nicht nehmen, noch einmal aufzulaufen. „Wir hatten eine richtige Legenden-Elf auf dem Platz“, freute sich Bodem über den geglückten Abschluss. Vor allem die Effektivität nach Standards wurde belohnt. Die ersten drei Weinsheimer Treffer fielen nach Eckbällen. „Das Ergebnis ist am Ende etwas zu deutlich. Man hat gemerkt, dass es bei beiden Teams um nichts mehr ging“, fasste Bodem zusammen. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung des Guldenbachtaler Torwarts, der mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Tore: 0:1, 1:2 Robin Kühner (14., 38.), 1:1 Leo Heymer (18.), 1:3 Luca Schmitt (40.), 1:4 Steven Thiel (45.).

VfL Sponheim – Kreuznacher Kickers 2:1 (1:0).Nur selten war der Sponheimer Trainer Marc Förster in dieser Saison so zufrieden wie nach dem Sieg am letzten Spieltag. „Die Jungs haben das richtig gut gemacht. Jeder war für den anderen da, und so haben wir ein tolles Fußballspiel gezeigt“, sagte Förster. In der Drangphase der Kickers traf Randy Mehler (36.) für die Sponheimer. „Die Kickers haben uns zu Beginn richtig unter Druck gesetzt. Da haben wir mit fortlaufender Spielzeit die richtigen Mittel gefunden“, sagte Förster. Ricardo Marques (59.) erhöhte per Foulelfmeter. „Danach haben wir es verpasst, das dritte und vierte Tor nachzulegen“, teilte der VfL-Trainer mit. Der Anschlusstreffer von Mikel Reinhardt (88.) blieb ohne Konsequenzen. „Alles in allem ein schöner Saisonabschluss“, resümierte Förster.