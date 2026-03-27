Die Lage der SG Bergen/Berschweiler ist prekär. Am Sonntag muss sie befürchten, vom Bollenbacher SV II eingeholt zu werden. Die Abstiegssorgen würden dann noch größer.
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Der Abstiegskampf steht im Mittelpunkt des bevorstehenden Spieltags in der B-Klasse Birkenfeld 1. Der Bollenbacher SV II wittert die Chance, einen großen Schritt aus dem Sumpf heraus zu machen. In Mittelbollenbach empfängt der Vorletzte des Klassements am Sonntag (13 Uhr) die SG Bergen/Berschweiler, die nur knapp über dem Strich steht und gerade drei Zähler mehr gesammelt hat als die „Daaler“.