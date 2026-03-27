BSV II will gleichziehen Mildenberger erwartet viele hohe Bälle im Kellerduell Sascha Nicolay 27.03.2026, 15:43 Uhr

i Die SG Bergen (schwarze Trikots) steht im Kellerduell in Mittelbolleenbaach unter Druck, während der TuS Breitenthal im Derby Gastgeber des SV Stipshausen ist. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Lage der SG Bergen/Berschweiler ist prekär. Am Sonntag muss sie befürchten, vom Bollenbacher SV II eingeholt zu werden. Die Abstiegssorgen würden dann noch größer.

Der Abstiegskampf steht im Mittelpunkt des bevorstehenden Spieltags in der B-Klasse Birkenfeld 1. Der Bollenbacher SV II wittert die Chance, einen großen Schritt aus dem Sumpf heraus zu machen. In Mittelbollenbach empfängt der Vorletzte des Klassements am Sonntag (13 Uhr) die SG Bergen/Berschweiler, die nur knapp über dem Strich steht und gerade drei Zähler mehr gesammelt hat als die „Daaler“.







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