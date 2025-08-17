Mit einem Kraftakt hat sich Aufsteiger TuS Rötsweiler-Nockenthal im dritten Saisonspiel den ersten Punkt gesichert. In Unterzahl warf das Team in Hoppstädten alles nach vorne und wurde belohnt.

Die SG Niederhambach/Schwollen hat bei ihrem 3:0-Sieg in Gimbweiler Eindruck hinterlassen. Der Gimbweilerer Abteilungsleiter Dennis Peters sagte: „Besonders in der zweiten Hälfte hat der Titelfavorit gezeigt, warum er ganz oben in der Tabelle steht.“

SV Buhlenberg II – SG Berglangenbach/Ruschberg 2:1 (2:1). In einer chancenreichen Partie gingen die Gastgeber früh durch Robin Graf (19.) und Luca Georg (35.) in Führung. Wenig später gelang dem Berglangenbacher Niklas Donner der Anschlusstreffer (37.). „Es hätten auf beiden Seiten auch locker zwei oder drei Tore mehr fallen können“, sagte der Buhlenberger Trainer Giuseppe Coco. Dass seine Mannschaft die Führung hielt, schrieb er der kämpferischen Leistung zu.

TuS Hoppstädten II – TuS Rötsweiler-Nockenthal 2:2 (0:1). Der Hoppstädtener Abteilungsleiter Peter Schmidt sprach von einem „gruseligen Kick“. Nach einem sehenswerten Freistoßtor von Gästespieler Martin Mayer (8.) drückte Schmidts Mannschaft auf den Ausgleich. Er sagte: „Gegen tief stehende Gäste wurden die wenigen herausgespielten Torchancen kläglich versemmelt.“ In der zweiten Hälfte wurde es dann kurios. Zunächst traf Kelvin Opoku zum Ausgleich (57.). Dann bekam der TuS Hoppstädten einen Handelfmeter zugesprochen. Auch Schmidt nahm die Elfmeterentscheidung als fragwürdig wahr, da ein Rötsweilerer sich selbst an die Hand schoss. Gästespieler Tobias Schaar war so aufgebracht, dass er des Platzes verwiesen wurde (63.). Den Elfmeter verwandelte schließlich Kevin Wiesen (64.). Die Gäste warfen in den Schlussminuten alle noch vorhandenen Feldspieler nach vorne. „Sie erzielten gegen überforderte Abwehrspieler durchaus verdient den Ausgleich“, sagte Schmidt. Patrick Michel traf per Kopf (90.+3).

TuS Oberbrombach – SGH Rinzenberg 2:2 (1:2). Der Gast startete gut in die Partie. Jurij Schewtschenko (FE/7.) und Lars Zimmer (11.) ließen die Gäste früh jubeln. Anschließend war das Spiel ausgeglichen, und André Anderlik gelang der Anschlusstreffer (30.). Nach der Halbzeit kam der TuS Oberbrombach besser in die Partie und spielte sich einige Chancen heraus, bis verdient das 2:2 fiel. Erneut war Anderlik der Torschütze (58.). „Beide Mannschaften hätten die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen“, sagte der Oberbrombacher Abteilungsleiter Anderlik.

TuS Niederbrombach – SC Birkenfeld II 4:2 (3:0). Mathias Düwel (18.), Hindreen Hameed (26.) und Dennis Lauer (45.) trafen in der ersten Hälfte für überlegene Niederbrombacher. Trainer Düwel sagte: „Wir hätten zur Halbzeit den Sack schon zumachen und 4:0 oder sogar 5:0 führen müssen.“ Stattdessen kamen die Gäste durch Treffer von Christian Jahn (47., 62.) auf ein Tor heran. Kurz vor Schluss gelang Hameed jedoch das 4:2 (89.). „Es war ein verdienter Sieg von uns“, bilanzierte Düwel.

SG Idar-Oberstein/Algenrodt – SV Nohen 8:1 (3:0). Die SG war von Beginn an überlegen. Abteilungsleiter Markus Kunz sagte: „Obwohl wir nicht gut gespielt haben, hätte es noch höher ausgehen können.“ Der SVN kämpfte zwar stark, war aber nach vorne weitgehend chancenlos. „Es war ein absoluter Pflichtsieg für uns. Wenn wir das nicht gewinnen, hätten wir gar keine Ambitionen mehr“, erklärte Kunz. Die SG-Torschützen waren David Gerk (1.), Timo Conradt (5.), Damehat Hafez (35., 63.), Hendrik Kannengießer (57.), Dennis Schmitt (66.), Noah Raab (70.) und Robin Juchem (69.). Für die Gäste traf Constantin Raileanu (90.).

SV Gimbweiler – SG Niederhambach/Schwollen 0:3 (0:2). Starke Gäste ließen an ihrer Favoritenrolle keinen Zweifel. Das erkannten auch die Gegner aus Gimbweiler an. „Wir haben eine konzentrierte und kämpferische Leistung gezeigt. Spielerisch waren wir aber klar unterlegen“, sagte SVG-Abteilungsleiter David Peters. Für die SG trafen in Hälfte eins Rico Heger (23.) und Carsten Conrad (44.). „Wir hielten zwar aufopferungsvoll dagegen und konnten phasenweise für Entlastung sorgen, doch am Ende setzte sich die Qualität der Gäste durch“, erklärte Peters. Darius Oancea erhöhte auf 3:0 (FE/52.).