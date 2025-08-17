Ein spätes Tor rettete der SG Spabrücken einen verdienten Punkt in Nußbaum im Spitzenspiel der Titelfavoriten der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1. Damit bleiben beide Teams ungeschlagen. Spitzenreiter ist die erneut siegreiche SG Merxheim II.

SG Weinsheim II – SV Oberhausen II 9:0 (5:0).Viel Ballbesitz und eine hohe Effizienz vor dem gegnerischen Tor prägten das Spiel der SGW gegen einen ersatzgeschwächten Gast. „Das Spiel ähnelte sehr dem Spiel gegen die SG Hochstetten, nur dass wir dieses Mal das Tor getroffen haben“, berichtete der gesperrte SGW-Trainer Oliver Kurz. Bereits nach vier Minuten ließ Max Bernhard (4.) den Ball das erste Mal im Netz zappeln. Steven Thiel (28., 35.), Robin Steeg (33.) und erneut Bernhard (37.) sorgten schon vor dem Pausentee für die Entscheidung. „Wir hätten das Ergebnis noch deutlicher gestalten können. Aber daran Kritik zu üben, wäre Jammern auf hohem Niveau“, sagte Kurz. Auch im zweiten Durchgang ließen die Hausherren nichts anbrennen. Justus Klöckner (47.), Bernhard (61.) und Thiel (85., 90.) legten nach. „Der Fokus ist jetzt auf die kommende Partie gegen die SG Merxheim II gerichtet. Das wird der erste richtige Gradmesser“, sagte Kurz.

SV Winterbach II – VfL Simmertal II 7:0 (3:0). „Wir haben einen überragenden Heimsieg eingefahren“, freute sich SVW-Trainer Marius Hirsch und fügte an: „Die Mannschaft war durch die Bank weg perfekt eingestellt. Offensiv haben wir den Platz optimal genutzt und richtig gute Spielzüge gezeigt. Im Vergleich zur Vorwoche haben wir uns noch mal enorm gesteigert.“ Jonas Götz (7.), Marcel Herrmann (28.) und David Schlich (40.) waren für die Pausenführung zuständig. Nach dem Seitenwechsel schraubten Sascha Weiß (60.), David Wolf (60., 81.) und erneut Götz (72.) das Resultat in die Höhe. „Trotz des klaren Ergebnisses blieb die Partie jederzeit fair. Der VfL Simmertal hat bis zum Ende versucht, offensiv Akzente zu setzen. Doch wir haben nicht nur vorne, sondern auch hinten alles richtig gemacht“, lobte Hirsch.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 5:2 (3:1).Von Beginn an gaben die Gastgeber den Ton an. Diese Überlegenheit drückte sich auch in Toren aus. Schon nach acht Minuten erzielte Christian Drehkopf (8.) die Führung. Marek Weidmann (38.) und Jacob Miesem (43.) legten nach. Zwar traf Robin Jelacic (44.) im direkten Gegenzug, doch Christian Mitchell, der spielende Trainer der Merxheimer Zweiten, sah den Heimsieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet: „Dafür waren wir einfach zu überlegen.“ Er selbst stellte auf 4:1 (62.). Henok Efrem (80.) erzielte erneut den Anschlusstreffer für die Kirner, doch das letzte Wort hatte Bjarne Moosmann (85.). „Eine sehr gute Leistung. Wir haben das Spiel von Anfang bis Ende dominiert“, bilanzierte Mitchell.

SG Hochstetten/Nußbaum – SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg 1:1 (1:0). „Das war ein Spiel auf ein Tor“, resümierte Gästetrainer Sebastian Dilly, aus dessen Sicht das Unentschieden zu wenig war. Er fügte an: „Die SG Hochstetten hatte aus dem Spiel heraus keine Torchance und traf lediglich nach einem Eckball.“ Nach sechs Minuten stand Amir Dahdouh (6.) goldrichtig und erzielte den Führungstreffer der Hausherren. „Die erste Hälfte gehörte ganz klar uns. Im zweiten Abschnitt baute die SG Spabrücken dann enormen Druck auf. Wir wurden regelrecht in der eigenen Hälfte eingeschnürt und konnten uns kaum noch befreien“, teilte Kevin Schmäler, der Co-Trainer der SGH, mit. In der Nachspielzeit wurde Romario Menkovic (90.) von Marcus Dreher, der sich über den rechten Flügel durchgetankt hatte, im Strafraum freigespielt. Sein strammer Schuss schlug neben dem Pfosten zum Ausgleich ein. „Eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. So können wir uns nach dem späten Ausgleichstreffer über einen glücklichen Punktgewinn freuen“, sagte Dilly. „Dem stimme ich zu. Aufgrund der unterschiedlichen Hälften ein gerechtes Unentschieden“, sagte Schmäler.