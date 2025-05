Es könnte das perfekte Jahr für den SV Winterbach werden. Während die erste Mannschaft die souveräne Meisterschaft in der Bezirksliga feiern durfte, könnte sich die Zweitvertretung des SVW als Zweiter der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 über die Aufstiegsspiele für die A-Klasse qualifizieren. Der potenzielle Gegner dort wäre die SG Nordpfalz.

Doch zunächst muss der SV Winterbach II unter Spielertrainer Marius Hirsch am Sonntag gegen die TSG Planig II seine Hausaufgaben erledigen. Mindestens einen Punkt braucht die Elf vom Felsen, damit ihr der zweite Platz nicht mehr genommen werden kann. Sollten die Winterbacher ihr Spiel allerdings verlieren und der TSV Hargesheim II seiner Favoritenrolle gegen das Schlusslicht SG Soonwald II gerecht werden, würde es ein Entscheidungsspiel um Platz zwei geben „Wir wollen die Tabellensituation ausblenden und uns nur auf das Spiel gegen die Planiger konzentrieren. Alles andere ist noch kein Thema“, legt Hirsch den Fokus auf die bevorstehende Aufgabe und fügt an: „Wir haben eine herausragende Saison gespielt und wollen uns dafür belohnen. Die Meisterschaft unserer ersten Mannschaft ist für uns noch eine zusätzliche Motivation. Wir trainieren zusammen und feuern uns gegenseitig an. So haben wir den letzten Sonntag als Teambuildingmaßnahme genutzt, um zusammen den Titelgewinn zu feiern. Aber der Fokus war unter der Woche schon wieder auf den Sonntag gerichtet.“ Das erste Aufeinandertreffen fiel sehr deutlich aus. Die SVW-Zweite siegte mit 15:0. „Wir werden die Planiger auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Das 0:0 zuletzt gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg sollte uns schon ein Warnsignal sein“, erklärte Hirsch, der einen tief stehenden Gegner erwartet.

Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen will der VfL Rüdesheim II die Saison mit einem positiven Ergebnis abschließend. Am Wochenende gastiert die SG Waldlaubersheim/Gutenberg am Rüdesheimer Rosengarten. Mit frischen Beinen nach einer spielfreien Woche gastiert die SG Weinsheim II bei der SG Guldenbachtal II. Dort wird SGW-Trainer André Bodem ein letztes Mal auf der Weinsheimer Trainerbank sitzen, ehe er in der neuen Saison von Oliver Kurz beerbt wird. Marc Förster, der Trainer des VfL Sponheim wird froh sein, wenn die Saison vorbei ist. Sein Team durchlief einige Hochs und Tiefs. Mit dem Heimspiel gegen die Kreuznacher Kickers wird der VfL seine Saison beenden.

In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 sind alle Blicke auf den letzten Akt des spannenden Fernduells des Spitzenduos der Liga gerichtet. Mit drei Punkten Vorsprung führt der FC Bavaria Ebernburg die Tabelle an. In der Verfolgerrolle liegt die SG Nordpfalz. Sollten die Bavaren ihr Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II verlieren und die SG Nordpfalz gewinnt gegen den FC Schmittweiler-Callbach II, winkt auch in diesem Fall ein Entscheidungsspiel. Wahrscheinlich ist das aber nicht, schließlich sind die Ebernburger nach 23 Spielen noch ungeschlagen und wollen ihre erstklassige Saison nun auch krönen. Gelingt das, steigt unter dem Rotenfels mit Sicherheit eine große Meisterfete.

Spannend wird es auch noch im Tabellenkeller. Dort kämpfen der FC Martinstein (9 Punkte), der TuS Waldböckelheim II (10) und der FSV Reiffelbach (10) um den Klassenverbleib. Am Ende wird es einen der drei erwischen. Während der FC Martinstein den VfL Simmertal II zum Derby empfängt, geht es für den TuS Waldböckelheim II zur dritten Mannschaft des SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Der FSV Reiffelbach bestreitet sein Endspiel bei der SG Disibodenberg. Nach drei Niederlagen in Folge will der FSV Rehborn seine Talfahrt am letzten Spieltag stoppen. Im Heimspiel gegen den TuS Gangloff nehmen die FSVler die Favoritenrolle ein.

In der B-Klasse Birkenfeld 1 sind alle möglichen Entscheidungen bereits gefallen. Die SG Perlbachtal tritt als Tabellenzweiter in der Aufstiegsrunde an, muss aber am Sonntag zunächst beim SV Stipshausen ihr letztes Saisonspiel absolvieren. Nach der Niederlage gegen die SpVgg Hochwald muss der FC Hennweiler noch um den vierten Rang zittern. Sollte der FCH seine Hausaufgaben gegen den TuS Breitenthal erledigen, ist ihm Platz vier nicht mehr zu nehmen. Gleichzeitig könnte der Spvgg Teufelsfels Schützenhilfe leisten, die bei der SpVgg Hochwald zu Gast ist. Die SG Bergen/Berschweiler will dem Spiel gegen den SV Göttschied ihren Stempel aufdrücken und die Saison mit einem Heimsieg ausklingen lassen. Zeitgleich gastiert die SG VfR Kirn/Kirn-Sulzbach II beim TuS Tiefenstein. Nach sieben Begegnungen ohne eigenen Sieg würde ein Dreier beim TuS der Kirner SG einen versöhnlichen Saisonabschluss bescheren.